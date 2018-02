Estados Unidos y Corea del Sur mantienen su alianza contra el programa nuclear de Corea del Norte, a pesar de que las dos Coreas hayan mantenido conversaciones de cara a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, aclaró el sábado el vicepresidente Mike Pence.

Los analistas políticos apuntan a que el giro diplomático del Norte con el Sur tiene por objetivo intentar ablandar las sanciones internacionales y minar la relación entre Washington y Seúl.

Pero Pence señaló que el presidente surcoreano Moon Jae-in "permanece firme" contra Pyongyang.

"No hay problemas entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón sobre la necesidad de aislar a Corea del Norte de forma económica y diplomática hasta que abandone su programa nuclear y balístico", explicó a la prensa a bordo del Air For Two de regreso a su país, tras asistir a la apertura de las Olimpiadas en la ciudad surcoreana de Pyeongchang.

La tensión en la península coreana alcanzó máximos el año pasado cuando Corea del Norte probó un mísil balístico Hwasong-15, teóricamente capaz de alcanzar territorio estadounidense.

Fuente: AFP