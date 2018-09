Estados Unidos y Rusia discutirán la renovación de tratado de reducción de armas nucleares

Moscú. Representantes de Rusia y de Estados Unidos mantendrán en unas dos semanas en Ginebra consultas sobre la posibilidad de renovar el tratado Nuevo START de reducción de armas nucleares, que expira en febrero de 2021, informó un alto funcionario ruso.

"Rusia está preparada para un diálogo sobre la renovación por otros cinco años del tratado, tal y como contempla el acuerdo, pero no podemos prolongar algo que no está siendo implementado", señaló en una rueda de prensa el director del Departamento para la No Proliferación y el Control de Armas del Ministerio de Exteriores de Rusia, Vladímir Yermakov.

Según Yermakov, Estados Unidos no ha mostrado voluntad de abordar aspectos de desarme con Rusia, pese al deseo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retomar el diálogo y normalizar las relaciones con Moscú.

"El Departamento de Estado ha hecho los nombramientos (de diplomáticos a cargo del control de armas y de desarme) hace medio año o un año, pero desafortunadamente todos nuestros intentos por empezar un diálogo, ya no digamos negociaciones, han sido inútiles hasta ahora", sostuvo.

Moscú cree que aún así renovar el Nuevo START es "absolutamente realista si hay voluntad política por parte de Estados Unidos", dijo Yermakov, quien añadió que "Rusia está preparada" para ello.

El tratado, firmado en 2010 entre los entonces presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dmitri Medvédev, respectivamente, busca limitar el arsenal nuclear de las dos potencias de forma paritaria, y aunque tenía una vigencia de diez años, es posible prolongarlo de mutuo acuerdo por un máximo de cinco más.

Ambos países limitaban a un máximo de 1.550 el número de cabezas nucleares estratégicas para cada uno de los dos signatarios.

Aunque Estados Unidos asegura que se ha cumplido el objetivo, no está claro si Trump dará su visto bueno a una renovación del tratado, dado que durante una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en febrero de 2017, el presidente estadounidense aseguró que era uno de los malos acuerdos negociados por Obama, según informes de prensa.

"Trabajamos seriamente con nuestros socios estadounidenses" para resolver las cuestiones abiertas "y en dos semanas nos reuniremos en Ginebra en el marco de la Comisión Consultiva Bilateral (CCB)" establecida en el marco del tratado, señaló al respecto Yermakov.



Fuente: EFE