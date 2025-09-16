Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

Escucha la noticia

00:0000:00
Estados Unidos y China se ponen de acuerdo sobre TikTok: “Vamos a ver qué es capaz de conseguir Beijing a cambio”
Resumen de la noticia por IA
Estados Unidos y China se ponen de acuerdo sobre TikTok: “Vamos a ver qué es capaz de conseguir Beijing a cambio”

Estados Unidos y China se ponen de acuerdo sobre TikTok: “Vamos a ver qué es capaz de conseguir Beijing a cambio”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un nuevo episodio en la guerra comercial, aunque esta vez con final aparentemente feliz. El Palacio de Santa Cruz, en Madrid, fue el escenario para un primer entendimiento entre Estados Unidos y China en torno al futuro de la red social TikTok, que este miércoles 17 podría haber quedado fuera del mercado estadounidense si no era vendida.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC