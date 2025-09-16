Estados Unidos y China se ponen de acuerdo sobre TikTok: “Vamos a ver qué es capaz de conseguir Beijing a cambio”

Si no era vendida o si Donald Trump no anunciaba una nueva prórroga en la obligación impuesta a ByteDance -la empresa matriz china de TikTok- de vender la plataforma si quería seguir operando en suelo estadounidense, en un proceso iniciado en abril del 2024, durante el gobierno de Joe Biden.

La nueva gestión de Donald Trump amplió el plazo de venta hasta tres veces, y finalmente el futuro de la red social podría resolverse este viernes 19 durante una llamada telefónica entre el líder republicano y su homólogo chino Xi Jinping.

Esta venta presenta hoy nuevos matices, en el marco de la llamada ‘guerra comercial’.

“El tema de la seguridad y la defensa es un campo. Hay un escenario también tecnológico y hay un terreno económico-comercial, así que esto [el caso TikTok] se inscribe ciertamente dentro de esa competencia sistémica a nivel económico-comercial" , explica el internacionalista Jorge Chávez Mazuelos a El Comercio.

Reunión entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent (2.ª izq.) con el viceprimer ministro chino, He Lifeng (2.ª der.). (Foto: AFP)

Y es que, como indica el profesor de la Academia Diplomática del Perú, existe una preocupación de seguridad nacional en tanto que TikTok pudiera compartir información sensible de los más de 170 millones de usuarios estadounidenses con el gobierno comunista chino.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, indicó que el marco del acuerdo es que TikTok cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos. “Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo”, resaltó tras salir de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

En tanto, el viceministro de Comercio chino, Li Chenggang, confirmó este primer acuerdo señalando que “es de interés mutuo”.

“Vamos a ver qué consigue China"

Fiel a su estilo, el presidente Donald Trump dio a conocer este primer entendimiento por medio de su cuenta en Truth Social.

“La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien”, escribió el mandatario en un post bastante entusiasta, y en el que celebró con la frase: “¡La relación sigue siendo fuerte!“.

¿Quién gana con la venta de TikTok?

Para Chávez Mazuelos, “el diablo está en los detalles” y, por el momento, aun no se conocen las particularidades del acuerdo. Jamieson Greer, representante comercial de EE.UU., se negó a revelar más aspectos del acuerdo debido a que involucran a actores privados. “Tenemos un acuerdo. Ya sabes, si se necesitase alguna prórroga solo para firmarlo, o así, eso es una cosa, pero no habrá prórrogas continuas”, puntualizó el funcionario.

“Hay una declaración preliminar de intenciones de concretar, sobre todo, la venta de la filial estadounidense de TikTok, o sea, la operación en Estados Unidos. Para China esto era importante porque le permitía fortalecer su poder blando, o sea, su capacidad de atracción de cara al público estadounidense. Vamos a ver qué es capaz de conseguir China a cambio, si reducción de aranceles o reducción de limitaciones en materia de transferencia tecnologías" , asevera Chávez Mazuelos sobre esta negociación.

Otro condicionante a favor de China es el factor de las tierras raras. Según apunta el especialista, el país asiático controla entre el 70% y el 80% de la producción de las tierras raras del mundo. Estos son importantes en el desarrollo tecnológico y “ha restringido la provisión de esas de esos materiales a Estados Unidos”.

Este viernes Donald Trump y Xi Jinping hablarán por teléfono para concretar la venta de TikTok. También se podría poner las bases para el próximo foro APEC. (Foto: AFP)

TikTok pasaría a manos de Estados Unidos, pero aun falta conocer quién se quedará con la red social. (Foto: AFP)

¿Quién tendrá el control de TikTok?

TikTok es una de las redes sociales de mayor crecimiento. Su impulso comenzó durante la pandemia de COVID-19, pero su origen es de algunos años atrás.

La plataforma de videos cortos nació en el 2016 como Douyin, en China, controlada por la empresa ByteDance. En el 2017 compra la plataforma Musical.ly e ingresa al mercado estadounidense con el nombre de TikTok y se posicionó rápidamente entre el público joven.

Fue en abril del 2024 cuando el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que obligaba a ByteDance a vender TikTok, dándole un plazo de 270 días. Desde entonces comenzó la cuenta regresiva. En enero de este año el analista de Wedbush, Dan Ives, indicó a la agencia AP que TikTok podría costar hasta 200 mil millones de dólares con el algoritmo, y “sin el algoritmo, serían de 40.000 millones a 50.000 millones de dólares”. Este algoritmo es una pieza clave en el éxito de TikTok ya que personaliza el contenido según el tiempo de visualización de cada usuario, y se ha mantenido en secreto.

Según la agencia de noticias EFE, se estima que hoy supera los 1.500 millones de usuarios activos en todo el mundo. ¿Quién se quedará con la porción de usuarios en Estados Unidos?

Para Chávez Mazuelos “seguramente Trump preferiría que sea algún empresario o alguna empresa tecnológica que tenga alguna vinculación con su gobierno” , ya que TikTok puede ser “un vehículo importante para efectos de su narrativa política”. Y hay muchos nombres para un comprador.

Oracle y Microsoft ingresaron en la pugna por adquirir TikTok. Otros posibles compradores son Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX y la red social X, o el youtuber James Stephen Donaldson, conocido como MrBeast. Pero una de las propuestas más fuertes viene de Amazon, empresa del multimillonario Jeff Bezos, que en marzo envió una oferta de compra a Donald Trump.

Será cuestión de esperar unos días para conocer en manos de quién quedará la red social.