El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, viajará la próxima semana a Washington para reunirse con Donald Trump. Lo que en cualquier momento sería una visita burocrática del más alto funcionario de la alianza militar atlántica al presidente de Estados Unidos, en esta ocasión no lo es.

Por más que la portavoz aliada, Allison Hart, diga que se trata de una visita pactada con antelación, la llegada a la Casa Blanca del ex primer ministro neerlandés se produce justo en momentos en que el líder republicano ha vuelto a sacudir los cimientos de una organización próxima a cumplir 80 años al decirle al diario británico “The Telegraph” que está sopesando sacar a su país de la alianza.

Los primeros en reaccionar frente a la advertencia de Trump fueron Alemania y Gran Bretaña. El portavoz del gobierno germano, Stefan Kornelius, dijo que “la OTAN no está acabada” y que las declaraciones del líder estadounidense son “un fenómeno recurrente”, por lo que Berlín “no está haciendo preparativos” para un supuesto abandono de EE.UU.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de “ruido” la advertencia de Trump y remarcó que la OTAN es la organización de defensa colectiva “más eficaz que el mundo haya visto jamás” y que sea cual sea la presión que Washington ejerza sobre él y otros líderes europeos “voy a actuar según el interés nacional británico en todas las decisiones que tome”.

Aunque no habló en nombre de la OTAN, y sí en el de la Unión Europea, la Comisión Europea (CE) reafirmó la importancia para el bloque europeo de sus vínculos de seguridad con Estados Unidos. “Estamos comprometidos con unos fuertes lazos transatlánticos, que siguen siendo cruciales para nuestra seguridad y defensa”, se manifestó la portavoz comunitaria Anitta Hipper.