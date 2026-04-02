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Resumen

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Las relaciones de Estados Unidos con sus aliados de la OTAN se han vuelto cada vez más tensas desde que Donald Trump asumió la presidencia.
Las relaciones de Estados Unidos con sus aliados de la OTAN se han vuelto cada vez más tensas desde que Donald Trump asumió la presidencia.
Por Francisco Sanz Gutiérrez

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, viajará la próxima semana a Washington para reunirse con Donald Trump. Lo que en cualquier momento sería una visita burocrática del más alto funcionario de la alianza militar atlántica al presidente de Estados Unidos, en esta ocasión no lo es.