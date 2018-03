Estadounidense de 45 años huyó a México con adolescente de 16

Allentown. Un hombre sobre quien las autoridades informaron que sacaba frecuentemente a una adolescente de 16 años de la escuela sin el conocimiento de sus padres y que huyó a México con ella, está detenido bajo fianza de 500.000 dólares.

Los documentos registrados en la corte indicaron que Kevin Esterly, de 45 años, fue encausado el domingo por la mañana bajo un cargo de delito grave de interferencia con la custodia de una menor.



La fiscalía de distrito del condado de Lehigh señaló que Esterly llegó el sábado a Allentown, ubicado a 97 kilómetros (60 millas) al noroeste de Filadelfia. Había sido extraditado de Miami.



Los agentes federales y las autoridades mexicanas encontraron al hombre casado y padre de cuatro hijos, y a Amy Yu en el destino turístico mexicano de Playa del Carmen hace una semana y los trasladaron a Miami. No se sabía de su paradero desde el 5 de marzo.



Se programó una audiencia preliminar para el 2 de abril. No se pudo contactar a la oficina del defensor público del condado, que aparece como representante de Esterly.



Las autoridades creen que la adolescente se había ido por su voluntad con Esterly.

La madre de la chica, Miu Luu, dijo al periódico "The Morning Call" de Allentown que lloró de alivio al enterarse de que su hija estaba bien.



“Por dos semanas no he podido dormir, no he podido comer, ahora estoy muy feliz”, dijo la mujer.



La pareja estaba desaparecida desde el 5 de marzo, cuando según la policía compraron boletos de ida de Filadelfia a Dallas y de allí fueron a Cancún.



Antes se reportó que Amy conoció a Esterly en la iglesia hace años y que la menor es amiga de una de las hijas de Esterly. La esposa de Esterly, Stacy Esterly, dijo antes mediante su abogado que ella y su esposo llevaban tiempo discutiendo por la relación de él con la chica, según "The Morning Call".



El abogado de la esposa, John Waldron, dijo al diario que ella estaba “muy feliz y aliviada” al enterarse de que su esposa junto con la chica habían sido encontrados.



"Ella quiere que Amy esté con su mamá, es lo que siempre quiso. Ella está contenta de que Amy está bien y de que Kevin está con las autoridades", dijo el abogado.



