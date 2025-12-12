Christian Mestanza Arquiñigo
Christian Mestanza Arquiñigo

“Este premio va a cohesionar a la oposición”: el efecto político del Nobel a Machado en la pugna entre Trump y Maduro
“Este premio va a cohesionar a la oposición”: el efecto político del Nobel a Machado en la pugna entre Trump y Maduro

“Este premio va a cohesionar a la oposición”: el efecto político del Nobel a Machado en la pugna entre Trump y Maduro

María Corina Machado, la figura más visible de la oposición venezolana, logró salir de su país tras más de un año en la clandestinidad —según ella misma confirmó— con ayuda de Estados Unidos, rumbo a Oslo para recibir el premio Nobel de la Paz. Su viaje se mantuvo en secreto: ni siquiera los organizadores del evento sabían si llegaría a tiempo para la ceremonia. Finalmente, no estuvo presente en la gala -el premio lo recibió su hija-, pero se presentó en la capital noruega horas después.

