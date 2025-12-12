“Este premio va a cohesionar a la oposición”: el efecto político del Nobel a Machado en la pugna entre Trump y Maduro

Su aparición pública reconfigura el escenario político de Venezuela en un momento de presión creciente sobre el régimen de Nicolás Maduro, inmerso en un clima hostil debido a la presencia de una flota armada estadounidense cerca de sus costas.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Para el internacionalista Ricardo Falla, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el Nobel tendrá efectos inmediatos dentro del país. “Este premio va a cohesionar a la oposición, pero también al chavismo, que lo lee como una amenaza y un indicio del fin de su proyecto”, señala a El Comercio.

El impacto político de una fuga que desafió al régimen

María Corina Machado no pudo asistir a la ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo, pero llegó horas después a la ciudad. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el premio en su nombre.

A ello se suma que el oficialismo ha convertido su pulso con Washington en un eje de identidad política: muchos de sus simpatizantes perciben a Machado “como una aliada de Estados Unidos y no del pueblo venezolano”. El experto añade que el galardón, al ser “el más político de todos”, tendrá repercusiones que oficialismo y oposición intentarán capitalizar.

Según The Wall Street Journal, para escapar de Venezuela Machado se disfrazó, logró pasar diez controles militares sin ser descubierta y salió en una lancha de madera desde un pueblo costero. El plan se gestó durante dos meses, de acuerdo con el medio, que cita a una persona cercana a la operación.

La forma en la que logró salir —ocultándose, evadiendo controles y viajando por vías no oficiales— supone otro golpe para Maduro. “Que alguien en la clandestinidad logre salir del país es un golpe directo a toda la estructura de seguridad del régimen”, afirma Falla. A su juicio, el episodio revela brechas internas: “Es imposible estar tanto tiempo oculto sin protección; debe haber miembros de la misma seguridad del régimen involucrados, lo que evidencia fisuras incluso dentro del propio aparato de seguridad”.

La operación coincidió, además, con acciones estadounidenses en el Caribe, como la reciente captura de un petrolero vinculado al régimen de Maduro.

Machado ha dicho que está “trabajando de manera ardua” con el Gobierno estadounidense para explicar en detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que la administración de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

“No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y, cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia”, afirmó en una rueda de prensa en Oslo.

Para ella, no obstante, las acciones de Trump en el Caribe han sido “decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca”.

Mientras tanto, Washington endurece su postura. El presidente Donald Trump ha desplegado miles de efectivos en el Caribe y ha advertido sobre posibles ataques, en una estrategia que combina presión militar, aislamiento diplomático y operaciones destinadas a aumentar la incertidumbre en Caracas.

Para Falla, las intenciones reales del líder republicano solo las conoce él. “No sabemos cuáles son sus jugadas; creo que va tomando decisiones en función de circunstancias muy precisas”, comenta.

Sin embargo, el especialista considera que Trump ya está políticamente comprometido con ese rumbo. “El presidente cruzó una línea. Si retira la flota ahora, su liderazgo quedaría seriamente afectado”, sostiene. Aun así, descarta una invasión: “Sería un desastre geopolítico para Sudamérica y podría desatar una migración aún mayor”.

El docente indica que la vía más probable para Estados Unidos es aumentar el cerco económico y logístico, aunque advierte que mantener una flota indefinidamente es muy costoso.

María Corina Machado fue el rostro de la oposición en la campaña electoral de Venezuela en 2024.

“Mi impresión es que quiere agotar al régimen a través de la presión; quiere atenazarlo y fortalecer a María Corina Machado”, señala a este Diario. “Pero ahogar al régimen también implica, a largo plazo, una flota perenne, algo muy costoso”, añade.

En paralelo, la estructura interna del chavismo sigue siendo un factor central para la estabilidad del régimen de Maduro. Según Falla, conserva “un 20 o 25% muy cohesionado, casi religioso”, que representará un desafío para cualquier transición democrática.

En este contexto, el eventual regreso de Machado introduce un nuevo nivel de riesgo. La dirigente ha asegurado que volverá “muy pronto”, pero aún no hay detalles sobre cómo lo hará. “El riesgo para ella es su vida”, advierte Falla. Aunque cuenta con respaldo internacional, enfrentarse en territorio venezolano a un movimiento que ha convertido su liderazgo en un símbolo “casi religioso” añade un elemento de enorme complejidad. Su retorno podría intensificar la presión sobre Maduro, pero también tensar un país donde el equilibrio político sigue dependiendo de la lealtad militar y del desgaste social acumulado.