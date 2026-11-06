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Resumen

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n avión de la compañía aérea irlandesa de bajo coste Ryanair permanece en una pista de un aeropuerto. EFE/Friedemann Vogel
n avión de la compañía aérea irlandesa de bajo coste Ryanair permanece en una pista de un aeropuerto. EFE/Friedemann Vogel
Por Fernando Roca Canales

El tráfico aéreo europeo volvió a estar en alerta este jueves tras una nueva serie de falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales. Al menos 17 aviones fueron afectados, algunos tuvieron que modificar sus rutas y varias fuerzas aéreas desplegaron cazas para escoltarlos. Las advertencias se extendieron por distintos países, entre ellos Francia, Italia, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia. Ninguno de los aparatos registró incidentes y las inspecciones no encontraron explosivos, según los reportes de las autoridades y las aerolíneas.

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