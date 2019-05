Eurovisión 2019: Por qué pidieron el boicot del festival que se celebró en Israel

El festival de los vestidos extravagantes, las actuaciones más excéntricas y las peleas entre países por unos puntos llega este año rodeado de polémica.

Todo fue meticulosamente preparado para la gran noche de la canción, el Festival de Eurovisión, que este sábado celebró su final en Tel Aviv, Israel.

Pero el camino hasta aquí no ha estado exento de críticas.

La principal normal de Eurovisión es que el país que gana el festival es el responsable de acoger la edición del año siguiente.

La victoria en el 2018 de la israelí Netta Barzilai hizo que algunas voces expresaran su oposición a que Israel fuera el país anfitrión en el 2019.

Esta oposición se intensificó en los últimos meses y se convirtió en una petición internacional de boicot orquestada por la organización BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), un grupo propalestino que intenta incrementar la presión económica y política sobre Israel.

La iniciativa de BDS encontró eco internacional y dio lugar a distintas campañas, para instar a los países a no participar en el festival, para pedirle al público que no lo vea o para decirle a Madonna que no actúe.

¿Cuáles son sus motivos?

- "Lavado de imagen" -



Tras la victoria de la joven Netta Barzilai con la canción Toy en el 2018, se empezó a gestar el movimiento Boicot Eurovisión 2019 y se convocaron actos de protesta y manifestaciones en distintos lugares del mundo.

Desde BDS aseguran que son muchas las razones para no celebrar un festival europeo en Israel. Para empezar, la organización denuncia que esto no es más que una operación de "lavado de imagen de los crímenes de Israel".

"Israel está utilizando descaradamente Eurovisión como parte de su estrategia oficial Marca Israel, que presenta la cara más bonita de Israel para encubrir y distraer la atención de sus crímenes de guerra contra el pueblo palestino", dice BDS, que compara el comportamiento del gobierno israelí hacia los palestinos con el apartheid sudafricano.

Los opositores al gobierno de Benjamin Netanyahu denuncian que la situación en los territorios ocuipados es comparable al Apartheid. (Foto: Getty Images) Getty Images

Las protestas llegaron hasta la propia ciudad anfitriona del festival, Tel Aviv, donde el pasado martes cientos de personas se manifestaron con una pancarta que decía Boycott Eurovision.

"Estamos aquí para tratar de atrapar a la opinión pública tanto local israelí, palestina e internacional que llegó para Eurovisión, y explicar que lo que se muestra no es exactamente la realidad de Israel, la realidad son los millones de palestinos que están bajo la ocupación israelí desde hace decenas de años", le dijo a la agencia de noticias EFE Efraim Davidi, participante en la marcha.

- #MadonnaDontGo -



La cantante estadounidense Madonna se vio también envuelta en la controversia.

La etiqueta #MadonnaDontGo ("Madonna no vayas") comenzó a circular en redes sociales desde que se supo que la reina del pop era la artista invitada para el sábado.

Asimismo, artistas palestinos le escribieron una carta pidiéndole que no actuara, por respeto a las víctimas causadas por el ejército israelí.

Tras varios días de silencio, Madonna respondió esta semana a los críticos.

Madonna confirmó que actuará el sábado en Eurovisión y dijo que nunca se someterá a la agenda política de un grupo u otro. (Foto: Reuters) Reuters

"Nunca dejaré de tocar música para acomodarme a la agenda política de alguien, y tampoco dejaré de alzar la voz contra las violaciones de los derechos humanos allá donde ocurran", expresó en un comunicado.

"Mi corazón se rompe cada vez que oigo historias sobre las vidas inocentes que se pierden en esta región y la violencia que a menudo se perpetúa para satisfacer los objetivos políticos de personas que se benefician de este largo conflicto".

"Espero y rezo para que pronto nos liberemos de este terrible ciclo de destrucción y creemos un nuevo camino hacia la paz", concluyó.

- Expectación por Islandia -



En cuanto a los participantes en esta final de Eurovisión hay especial interés por ver la actuación de los representantes de Islandia, el trío Hatari, que presentan un tema con referencias al poder y a los desposeídos que, según algunos críticos, ofrece "una oscura visión del futuro".

"El odio prevalecerá, Europa se derrumbará, una red de mentiras saldrá de las cenizas", dice en uno de sus versos la canción Hatrid Mun Sigra ("El odio prevalecerá").

El grupo islandés Hatari desafió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a un combate de lucha libre. (Foto: Getty Images) Getty Images

Hubo insinuaciones de que el grupo podía usar su actuación para defender la causa palestina, después de que casi 20.000 islandeses firmaran una petición para que el país noreuropeo boicoteara el festival,, pero la banda dejó claro que el contrato firmado para participar en Eurovisión impide los actos políticos.

- Otras posturas -



No todo han sido peticiones de boicot al festival.

Este viernes, el Parlamento alemán aprobó una resolución en la que tacha de antisemita al grupo BDS, desencadenando una reacción inmediata por parte de la organización:

"BDS se enfrenta a la complicidad, no a la identidad. El boicot académico y cultural de Israel es estrictamente institucional y no tiene como objetivo a individuos israelíes".

Hay otras voces que han pedido poner freno a los llamamientos al boicot. Opinan que no hay que mezclar la cultura con la política.

También hay quienes critican que los defensores del boicot a Eurovisión caen en lo mismo que denuncian: el oportunismo y el uso de un evento internacional como plataforma de propaganda.

Sin olvidar a quienes, ajenos a la controversia por tratarse de Israel, piden que se vote masivamente a la canción del Reino Unido para que gane y así sea este país el que tenga que organizar la edición del 2020. Con o sin Brexit.