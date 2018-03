Un paquete sospechoso fue encontrado el jueves cerca de la sede en Londres de la consultora política Cambridge Analytica, informó la policía, que cerró los caminos cercanos y evacuó el lugar.

"El edificio ha sido evacuado como precaución", dijo la policía. "No se han reportado lesiones", agregó.



La Policía británica informó que fue llamada a la 01:26 p.m. local (08:26 a.m. en el Perú) para inspeccionar un paquete sospechoso en la calle New Oxford.



La consultora ha estado en el centro de una tormenta esta semana después de que un denunciante dijo que la compañía había pagado a un académico para obtener datos de 50 millones de usuarios de Facebook para generar perfiles de votantes estadounidenses antes de las elecciones del 2016.



El fundador y máximo ejecutivo de la red social, Mark Zuckerberg se disculpó el miércoles mediante un texto publicado en Facebook por los "errores" que permitieron a una empresa de consultoría política capturar datos personales de decenas de millones de usuarios y prometió cambios, pero las autoridades británicas, que pretenden escucharlo personalmente, no parecen muy convencidas.



En su descargo, Zuckerberg explicó que su equipo supo que Cambridge Analytica había capturado datos de millones de usuarios y solicitó a la empresa la eliminación de esa información.



Según dijo, Cambridge Analytica ofreció pruebas de que había eliminado esos datos, aunque luego Facebook supo que aparentemente eso no había ocurrido.



Fuente: Agencias