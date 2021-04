Conforme a los criterios de Saber más

Para Evo Morales opinar sobre la política interna de otros países es una práctica frecuente. Desde que llegó a la presidencia de Bolivia en el 2006, e incluso después de que saliera del poder en el 2019, el líder socialista ha expresado especialmente su posición en contra del “imperialismo” y a favor de los gobiernos de Cuba y Venezuela. También ha sentado postura sobre lo que ocurre en otros países, entre ellos el Perú.

Morales ha sido particularmente activo al comentar las elecciones presidenciales que están en curso en nuestro país. Antes de la primera vuelta, el exmandatario boliviano respaldó públicamente la campaña de Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, con quien sostuvo un encuentro virtual llamado Diálogos por la Soberanía Nacional el 11 de marzo.

Tras conocerse que serán Pedro Castillo y Keiko Fujimori, candidatos de Perú Libre y Fuerza Popular, respectivamente, quienes disputarán la presidencia del Perú, Morales no demoró en brindar su apoyo al profesor de Cajamarca.

“Hemos perdido en Ecuador, pero ganamos en Perú”, dijo el 12 abril en referencia a la derrota del candidato “correísta” ecuatoriano Andrés Arauz ante el derechista Guillermo Lasso y a la ventaja que obtuvo Castillo en las elecciones peruanas.

Morales incluso estableció una relación entre las propuestas de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), y las planteadas por Castillo.

“Él (Castillo) dijo: me voy a rebajar sueldo y salario, lo que hicimos en Bolivia. Segundo: voy a garantizar asamblea constituyente para refundar el Perú, nuestra política. Tercero: voy nacionalizar minería e hidrocarburos, esa es nuestra política (del MAS) [...] Estamos exportando nuestras políticas”, afirmó.

El último martes, el exmandatario utilizó su cuenta de Twitter para ahondar en su apoyo a Castillo, por quien dijo sentir “respeto y admiración”.

”Tiene un programa similar al nuestro: revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una Asamblea Constituyente, en beneficio del pueblo para que haya justicia social [...] Éxitos a Pedro Castillo que propone un cambio en Perú”, escribió.

Rafael Archondo, periodista independiente boliviano señala que la conexión de Evo Morales con los procesos políticos de otros países ha sido constante.

“En cierto sentido, su figura siempre ha tenido una talla internacional y en la medida que se conectó con Hugo Chávez, con la Revolución Cubana, con Nicaragua, con Rafael Correa en Ecuador, con los Kirchner en Argentina, con Lula da Silva en Brasil, eso ha ido aumentando. Es algo que se ha ido estableciendo, que Evo Morales tiene una mirada continental, no solamente nacional, aunque sus socios en otros países no necesariamente han tenido éxito en los últimos años”, dice Archondo.

Para Juan Carlos Arana, también periodista independiente boliviano, el Foro de Sao Paulo ha generado escenarios “donde la soberanía de los pueblos pasa a un segundo nivel y han entendido que la injerencia en las realidades de otros países está permitida porque la causa mayor es la izquierda”.

“Morales está adoctrinado en función de esa línea y, lastimosamente, termina expresándose sobre realidades que, primero, no conoce, y segundo, no le corresponde opinar”, agrega.

“El Perú le ha servido de consuelo”

Ambos periodistas enfatizan que el respaldo de Evo Morales a Pedro Castillo se da en un momento no tan favorable para el líder boliviano al interior de su país.

En marzo, el MAS de Morales sufrió su mayor derrota en mucho tiempo en las elecciones de gobernadores y alcaldes celebradas en marzo. La segunda vuelta en cuatro regiones o provincias tuvo lugar el 11 de abril, el mismo día de las elecciones en el Perú y la segunda vuelta en Ecuador. En esa jornada el MAS perdió en los cuatro departamentos que quedaban en disputa.

“La candidata de Morales en las elecciones en el Perú era Verónika Mendoza, no Pedro Castillo. Cuando ella no pasó a la segunda vuelta y ante la derrota del correísmo en Ecuador y la derrota del MAS en Bolivia, Morales dijo que ‘hemos perdido en Ecuador, pero hemos ganado en Perú', refiriéndose al primer lugar obtenido por Pedro Castillo. El Perú le ha servido como consuelo tras los fracasos que ha tenido este año. Ante la falta de resultados propios en Bolivia y ante la derrota de Andrés Arauz en Ecuador, para salvar un poco el domingo electoral se aferró al resultado en el Perú”, dice Archondo.

El periodista considera que es claro que Pedro Castillo y Evo Morales “no tienen ninguna conexión real, personal, directa”. Apunta a que seguramente Morales conoció el nombre de Castillo junto con muchas personas que se sorprendieron por el resultado en el Perú.

Por su parte, Arana opina que con sus pronunciamientos sobre la campaña peruana, Morales busca darse vigencia a sí mismo a nivel internacional.

“Él sabe que no tiene una injerencia en el votante peruano, pero quiere mantener una vigencia política porque la perdido dentro de Bolivia por acusaciones de violaciones a la Constitución y casos que tienen que ver hasta con delitos comunes. Morales quiere darse una vigencia internacional opinando sobre temas que no le corresponden. Él tiene serios problemas acá, no puede controlar a su propio partido, menos va a tener un peso específico fuera de nuestro país”, afirma Arana.

Otras veces que opinó sobre el Perú

Morales y su partido se han pronunciado en el pasado sobre la coyuntura peruana, incluso en tiempos electorales.

En el 2006, el MAS expresó su respaldo a la candidatura de Ollanta Humala. Ese mismo año el entonces presidente de Bolivia invitó al candidato a la inauguración de un centro oftalmológico financiado por Cuba, en la fronteriza Copacabana, donde le expresó su “solidaridad” al afirmar que en el Perú lo acusaban injustamente de “terrorista”.

En esa misma jornada Morales criticó al entonces presidente peruano, Alejandro Toledo, con quien mantenía una tensa relación por la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

“Hemos revisado el Tratado de Libre Comercio que ha firmado el presidente Toledo y no defiende a los hermanos de Perú ni de la región andina”, dijo Morales, quien acusó a Toledo de haber traicionado a los pueblos indígenas latinoamericanos.

Las declaraciones del mandatario boliviano ocasionaron el envío de una nota de protesta de la cancillería peruana a Bolivia. “No respondo insultos, yo no entro a contestar calificativos”, llegó a decir Toledo sobre las palabras de Morales.

En el 2008, durante el segundo gobierno de Alan García, Morales acusó al Perú de permitir que Estados Unidos instale bases militares en su territorio y pedía al pueblo peruano que lo impidiera. Sus palabras provocaron que el embajador peruano en La Paz fuera llamado a consultas. También avivaron el enojo de García.

“Habría que decir, como Juan Carlos de España, ¿por qué no te callas? Métete en tu país y no te metas en el mío, ya estás jalando demasiado la pita, así que ten cuidado con las consecuencias de lo que estás haciendo”, dijo el entonces mandatario peruano.

Morales, que llamó “gordo” y “niño mimado de los gringos” a García, apoyó el paro nacional que algunas organizaciones sindicales peruanas convocaron para el 9 de julio del 2008, algo que provocó que el gobierno peruano comunicara a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las continuas intromisiones del presidente boliviano, Evo Morales, en sus asuntos de política interna.

En noviembre pasado, Morales lamentó la crisis política en la que estaba inmerso nuestro país. “Lamentamos lo que pasa en Perú. Donde los imperios dominan con bases militares no hay estabilidad social ni política, tampoco económica. Los pueblos son los que sufren las consecuencias del intervencionismo”, dijo a través de Twitter.

Polémicas con otros países

El exmandatario boliviano ha expresado con frecuencia su condena a las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, enfrentándose por ello con la OEA y varios países vecinos de la región. En los últimos años sus mayores críticas han ido dirigidas al Grupo de Lima, compuesto por una serie de países americanos que solo reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela.

“El Grupo de Lima fue creado por el gobierno de EE.UU. para sumar cómplices a sus intentos de apropiarse de los recursos naturales. Presidentes de países de ese grupo, sin autoridad ante sus propios pueblos, pretenden dar lecciones de legitimidad. La Revolución bolivariana vencerá”, dijo en Twitter en enero pasado.

Morales también se ha caracterizado en los últimos años por apoyar públicamente a candidatos y gobiernos regionales que coincidan con su postura política. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador, en México, y Alberto Fernández, en Argentina.

También es muy conocido su discurso antimperialista, el mismo que lo puso en una situación complicada en el de 2013 cuando al avión presidencial de Morales fue impedido de sobrevolar tres países europeos debido a que se sospechaba que a bordo estaba el exagente de inteligencia estadounidense Edward Snowden, buscado por su país por filtrar información confidencial. El mandatario tuvo que aterrizar forzosamente en Austria.

