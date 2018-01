El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del régimen norocoreano, Kim Jong-un, han intercambiado amenazas sobre la ubicación, potencia y tamaño de sus “botones nucleares” en los últimos días.

En este contexto, la idea de un líder con el poder de generar una guerra nuclear con tan solo presionar un botón, ha sido una discusión recurrente desde la llegada del multimillonario a Washington.

Pero, ¿es verdad que existe ese botón y es tan simple iniciar el Armagedón con tan solo oprimirlo o solo es un cuento ficción?

— ¿Cómo lanzaría Estados Unidos un ataque nuclear? —



Pese al tuit de Donald Trump en el que afirma que tiene un botón nuclear "mucho más grande y más poderoso", el hecho es que no existe dicho botón.

Lo que sí se conoce es que existe un “maletín nuclear” de 20 kilos que siempre acompaña al mandatario de Estados Unidos donde sea que vaya.

El maletín siempre es cargado y custodiado por uno de sus cinco ayudantes militares, que a su vez representan a cada una de las ramas de las fuerzas armadas estadounidenses.

Según información difundida por The New York Times, dentro del maletín se encuentra una guía de instrucciones para activar un ataque nuclear, un transceptor de radio, autenticadores de códigos y una lista de los posibles blancos al alcance de las 900 armas que son parte del arsenal nuclear de Estados Unidos.

Si Donald Trump desea autorizar un ataque, el mandatario debe confirmar su identidad utilizando una tarjeta con un código, que recibe el sobrenombre de “la galleta”, y que solo el presidente de Estados Unidos lleva consigo.

Asimismo, The New York Times afirma que el mandatario de Estados Unidos no depende o necesita de “ninguna otra persona, incluidos el Congreso o las fuerzas armadas, para autorizar un ataque, una decisión que debería tomarse en cualquier momento”.

Esta situación ha llevado a algunos políticos a cuestionar el enorme poder al alcance del presidente y solicitar más filtros para autorizar un ataque nuclear.

— ¿Cómo lanzaría Corea del Norte un ataque nuclear? —



No se conoce mucho del protocolo que activa las armas nucleares de Corea del Norte, pero se sabe que Kim Jong-un es el jefe supremo del país asiático, lo que significa que él estaría involucrado en una decisión tan importante como el lanzamiento nuclear.

"No es una mera amenaza sino una realidad que tengo un botón nuclear en el escritorio de mi oficina", dijo Kim en un discurso el lunes. "Todos los Estados Unidos continentales están dentro del alcance de nuestro ataque nuclear".

Según "The New York Times", es difícil de creer que realmente exista un botón en el escritorio del jefe norcoreano.

Además, el diario estadounidense afirma que sería complicado iniciar un ataque nuclear en poco tiempo porque “los misiles más largos de Corea del Norte funcionan con combustible líquido para cohetes”, lo que se traduce en que el armamento norcoreano “no pueda almacenarse y estar listos para disparar en cualquier momento. Deben cargarse con combustible antes del lanzamiento, un proceso que puede tomar horas”.