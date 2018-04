Expertos de OPAQ accederán a Duma el miércoles, según Rusia

Los investigadores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), en Siria desde el sábado, no han podido acceder a la ciudad de Duma por "problemas de seguridad" y se espera que lleguen el miércoles para investigar sobre el presunto ataque químico, informó el lunes la embajada rusa.



"El miércoles esperamos la llegada de los expertos de la OPAQ", declaró un alto responsable ruso en una conferencia de prensa en la embajada de Rusia en La Haya, al explicar que las rutas que conducen a Duma tenían que ser desminadas.

Antes, durante la jornada, el director de la OPAQ, Ahmet Uzumcu, declaró en una reunión de urgencia de los Estados miembros del Consejo Ejecutivo, que "el equipo no ha sido desplegado todavía en Duma", porque según explicó, Siria y Rusia habían alegado "problemas de seguridad".



De otro lado, Estados Unidos dijo que sospecha que Rusia pudo haber visitado el lugar de un presunto ataque químico en Duma y habría "falsificado" las pruebas, declaró el lunes el embajador estadounidense ante la OPAQ.



"Los rusos podrían haber visitado el sitio del ataque. Tememos que lo hayan manipulado para obstaculizar los esfuerzos de la misión de investigación de la OPAQ para llevar una investigación eficaz", declaró el embajador Ken Ward durante una reunión de la OPAQ.



El presunto ataque químico del 7 de abril en Duma --entonces último bastión rebelde-- sigue movilizando a las grandes potencias luego que el sábado Estados Unidos realizara un bombardeo coordinado con Francia y Reino Unido contra objetivos sospechosos de almacenar armas químicas en Siria.



La agencia de noticias estatal siria anunció este martes que el sistema de defensa antiaérea del régimen interceptó misiles en la provincia de Homs, en el centro del país.



El Pentágono aseguró que Estados Unidos y la coalición antiyihadista que dirige en la región no tenían nada que ver con lo ocurrido. "No hay operaciones de Estados Unidos ni de la coalición en esa zona", declaró la portavoz del departamento de defensa estadounidense, Heather Babb.

¿La obstrucción de Moscú y Damasco?

Moscú, gran aliado del régimen sirio, se comprometió a "no interferir" en el trabajo de la misión, oficialmente invitada por las autoridades de Damasco, que niegan toda responsabilidad en el drama de Duma.



Tras los ataques occidentales, se ha retomado la vía diplomática sobre el tema sirio, país devastado desde 2011 por una guerra que ha provocado más de 350.000 muertos.



La delegación de la OPAQ envió a un equipo de expertos al lugar el sábado. En Damasco han mantenido reuniones con responsables del régimen, pero no se les ha dado todavía acceso a Duma.



El Kremlin calificó el lunes de "sin fundamento" las acusaciones de que Rusia habría obstaculizado el acceso. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recalcó que Rusia quiso desde el principio "una investigación imparcial".



El Reino Unido instó a la OPAQ a "pedir cuentas a los autores del ataque", de lo contrario el mundo correría el riesgo "de otros usos bárbaros de armas químicas, en Siria y otros lugares".



"El régimen sirio tiene la odiosa reputación de emplear armas químicas contra su propia gente", declaró el embajador británico Peter Wilson, apelando a los Estados miembros de la OPAQ a asumir sus "responsabilidades".



En la capital siria, feudo del régimen, miles de personas inundaron este lunes la plaza de los Omeyas, cerrada al tráfico para la ocasión, enarbolando banderas sirias y retratos del presidente Asad para denunciar los ataques occidentales.

Un programa químico "clandestino"



El trabajo se espera complicado para los investigadores, que llegan más de una semana después de los hechos en un área que desde entonces ha estado bajo el control del ejército sirio y de la policía militar rusa, donde están en marcha las operaciones de desminado.



A partir de ahora la prioridad es el desmantelamiento total del programa químico sirio, según el embajador francés en La Haya.



"Los hechos están ahí y son obstinados. Resisten las mentiras más groseras y las negativas más absurdas", dijo Philippe Lalliot, añadiendo que no había más dudas: "Siria conservó un programa químico clandestino desde 2013".



Ese año, tras el ataque con gas sarín en Guta, que ya había provocado varios cientos de muertos, el régimen sirio había terminado uniéndose a la OPAQ por la presión internacional, y se comprometió formalmente a declarar todas sus existencias y no usar nunca armas químicas.