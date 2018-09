Las circunstancias que rodean su muerte en un yate en Grecia son un misterio.



Sinead McNamara, australiana de 20 años, fue hallada en una situación crítica en el yate en el que trabajaba como miembro de la tripulación y murió mientras era trasladada vía aérea al hospital.



Las autoridades griegas iniciaron una investigación sobre sus últimas horas a bordo de la embarcación.



El yate, el Mayan Queen IV, es propiedad del magnate mexicano Alberto Bailleres. Él y su familia dejaron la embarcación días antes del incidente, según reportaron medios griegos.



Medios griegos informaron que las autoridades ordenaron que el yate permanezca en el puerto de Argostoli, en la isla de Kefalonia, mientras se llevan a cabo las investigaciones.



Solo la tripulación del barco estaba a bordo cuando McNamara fue hallada inconsciente y con una cuerda en la parte posterior del barco, reportó el periódico The Australian.



Su primo le dijo a The Daily Telegraph que su familia no sabía la causa de la muerte pero que creían que podría haber sido un accidente de barco.



El periódico reportó que la madre y hermana de McNamara estaban de camino a Grecia para visitarla cuando recibieron la noticia.

Una "vida sin miedo"



McNamara publicaba regularmente fotos de sus viajes en su cuenta de Instagram, en la que tenía más de 12.000 seguidores.



"Vivir y trabajar en un barco viendo todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Sí, creo que estoy bastante bien", escribió en una de sus publicaciones el mes pasado.

Sus amigos expresaron sus condolencias en redes sociales ya describieron como un alma de "espíritu libre" y "aventurera".



"Viviste la vida sin miedo y es una bendición haberte conocido", escribió un amigo.



El youtuber australiano Alex Hayex, amigo de McNamara, compartió un tributo a través de una historia de Instagram con sus 650.000 seguidores.



"La vida es tan preciosa", escribió. "Se fue demasiado pronto. Un ser humano tan bello. Quedará en nuestro recuerdo".



Varios de sus seguidores también dejaron mensajes en la última publicación que apareció en su cuenta.