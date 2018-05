Un agente de la Patrulla Fronteriza que interrogó durante 40 minutos a dos ciudadanas estadounidenses por hablar español en una gasolinera de Montana puede ser demandado, según publican medios de prensa que se han hecho eco del caso y reproducen el video de la conversación difundido en Facebook.

El incidente ocurrió la mañana del miércoles último, según USA Today, en una tienda en Havre, Montana, cerca de la frontera con Canadá.

Las dos afectadas, Ana Suda, de 37 años, y su hija pequeña, Mimi Hernández, fueron a comprar huevos y leche a la tienda de la gasolinera cuando, al esperar en la cola para pagar, un oficial de la Patrulla Fronteriza les pidió identificación.



"Estábamos solo hablando y yo estaba en la fila para pagar... Él nos ve y nos pregunta: '¿Dónde nacieron?'. Entonces yo lo veo y le dije: 'Are you serious? (¿Es enserio?) Y él dijo: 'I am very serious (Desde luego, no estoy bromeando')", contó Ana Suda a diversos medios de comunicación.

Suda grabó el encuentro, en el que el agente sacó a la mujer y su hija del establecimiento para ser interrogadas porque estaban "hablando español".

"Señora, la razón por la que les pedí la identificación es porque llegué aquí y vi que estaban hablando en español, lo que es muy raro aquí arriba", dice Ana que le respondió el policía.

Suda preguntó al agente en el video de Facebook si se les estaba haciendo un perfil racial, a lo que el oficial dijo que no.

"No tiene nada que ver con eso", le responde el agente. "Es el hecho de que hablen español en una tienda en un estado predominantemente de habla inglesa".

Ana Suda contó al medio estadounidense The New York Times que "estaba tan avergonzada, estar afuera en la estación de servicio, y todos te miran como si estuvieras haciendo algo mal. No creo que hablar español sea algo criminal"

"Simplemente no quiero que esto suceda nunca más... Quiero que las personas sepan que tienen derecho a hablar el idioma que quieran...", reflexiona y comenta que su hija la motivó, luego de que esta le preguntara si lo que había ocurrido significaba que ya no podían hablar español, a lo que la madre respondió:

"No. Tienes que estar orgullosa. Eres inteligente. Hablas dos idiomas. Esto es más por mí que por ella".

El video en Facebook fue difundido por varios medios de comunicación y se viralizó rápidamente, causando la indignación de varios usuarios.

Este es el video de Facebook que muestra el preciso momento de la intervención del agente fronterizo a la ciudadana que habló en español en un estado predominantemente anglófono.

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) está revisando el caso "para garantizar que se siguieron las reglas apropiadas".

Según un comunicado enviado a USA Today, la oficina declaraba que "el trabajo de la Patrulla Fronteriza se lleva a cabo principalmente en el área fronteriza, pero los agentes tienen amplia autoridad policial y no están limitados a una geografía específica dentro de los Estados Unidos".

Suda nació en El Paso, Texas, y se crió al otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, México. Pasó gran parte de su vida en los Estados Unidos con su esposo y su hija pequeña, nacida en California.

La mujer le aseguró al Washington Post que planea emprender acciones legales contra el agente.



