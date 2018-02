Un video en Facebook de un hombre que cortó su arma semiautomática a la mitad se ha vuelto viral después de la masacre de una escuela secundaria en Florida, provocando un movimiento en las redes sociales que deniega el fácil acceso a los rifles de asalto de alta potencia.

Scott Pappalardo, del estado de Nueva York, es la estrella de un video publicado en Facebook que se ha compartido más de 360,000 veces desde el martes (20 de febrero) por la tarde. Muestra que tomó una sierra eléctrica para el cañón de un rifle de asalto AR-15, diciendo que quería asegurarse de que nunca se utilizará en una masacre como la de Florida que mató a 17 estudiantes y profesores la semana pasada.

"Esta no es la respuesta para resolver todos los problemas. Francamente, no hay una sola respuesta. Siempre habrá personas que querrán matar y lo harán de una forma u otra", dice Pappalardo en el video.

"Pero no lo van a hacer con esta arma. Y espero que alguien lo vea y diga: 'Quizás haga lo mismo'".

Pappalardo, un partidario de los derechos de armas que dice que tiene la segunda enmienda de la Constitución de los EE.UU. Tatuada en el brazo, cierra el clip señalando que la destrucción del arma significaba que habría un arma menos letal en Estados Unidos.

Desde que Pappalardo hizo su publicación el sábado por la tarde, el hashtag #oneless ha crecido rápidamente en Twitter y Facebook, ya que otros propietarios de armas han publicado imágenes o videos de la destrucción de sus armas de fuego.

Este es el video de Facebook de Scott Pappalardo cortando su AR-15 en protesta contra el tiroteo en Florida.

Entre ellos se encontraba Christian Cammas, un hombre de 35 años del Condado de Orange, California, que publicó una foto de su rifle AR-15 destruido en Twitter junto con la leyenda: "Nadie necesita un clip militar de 50 balas-arma de muerte # Uno menos."

Cammas dijo a Reuters en una entrevista que compró el arma por 750 dólares hace unos dos años como arma de caza y protección del hogar, pero finalmente se dio cuenta de que "tener la libertad de poseer un arma así no es tan importante como la seguridad de los ciudadanos".

Cammas dijo que tenía sentimientos encontrados mientras cortaba su arma, diciendo que fue divertido haberla usado para cazar jabalíes y disparar al aire.

"Al mismo tiempo, (destruir el arma) contribuye a la cultura, creo", dijo.

Amanda Meyer de Connecticut se grabó en video usando una herramienta eléctrica de amoladora angular para hacer agujeros en su pistola, diciendo que mientras crecía alrededor de las armas y sabía cómo usarlas de manera segura, ya no consideraba que valiera la pena tener una.

"Probablemente no sea la primera persona en hacer esto y probablemente no sea el último. Pero esta es literalmente la única forma en que se me ocurre tener solo menos armas en el mundo", dice Meyer en el video.

El movimiento ha ganado elogios de muchos defensores del control de armas que lo ven como una concesión rara de los propietarios de armas. Otros han despreciado los videos como un gesto vacío, a veces contrarrestando con una irónica etiqueta #onemore que sugiere que comprarían otra arma de fuego en su lugar.



Fuente: Con información de Reuters