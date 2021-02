Conforme a los criterios de Saber más

La aparición de las redes sociales ha cambiado la forma en que la gente consume noticias. Millones de personas acceden a información simplemente haciendo clic en una publicación colocada en plataformas como Facebook o Twitter.

Pero este mecanismo ha desatado un conflicto de intereses que ha estallado en Australia, donde el Congreso busca que se pague a la prensa por producir el contenido que se publica en la plataforma creada por Mark Zuckerberg.

Es una lucha de poderes en el que la firma de California ha entendido que la mejor defensa es el ataque. El jueves, Facebook bloqueó las publicaciones de todos los medios locales e internacionales para sus millones de usuarios australianos, una acción que el Gobierno del país calificó de “arrogante”.

“Las ‘big tech’ se creen más importantes que los gobernantes [...]. Puede que estén cambiando el mundo, pero eso no les da derecho a dirigirlo”, señaló el primer ministro australiano, Scott Morrison.

Facebook, con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, es una vía para que los medios de comunicación lleguen a más personas.

“Los medios ganan a través del tráfico de redes sociales, que los mantiene posicionados y vigentes”, señala Remy Sotomayor, experto en e-commerce y marketing digital y docente de posgrado de la Universidad de Piura.

Primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha criticado postura de Facebook. (Foto de DAVID GRAY / AFP).

Sin embargo, desde la otra orilla, se considera que los gigantes de Internet como Facebook o el propio Google, aprovechan los contenidos sin otorgar una remuneración apropiada a quienes los generan, que son principalmente medios de prensa.

Al respecto Daniel Chicoma, profesor de posgrado de ESAN y especialista en comercio electrónico, comenta: “Todas las redes sociales funcionan únicamente porque las personas generamos contenidos. Sin eso no son nada. No tendrían forma de sustentarse. Facebook se nutre del contenido de todos nosotros”.

Y agrega: “Por eso te pide que publiques, porque lo necesita para sobrevivir. Los medios de comunicación generan más contenido que cualquier otra empresa. Pero el contenido no se crea solo y hay que pagarle a las personas que lo elaboran. La publicidad no cubre esos gastos. Además, los medios de comunicación están luchando para mantenerse a flote. En contraste, las redes sociales, al menos en el Perú, no pagan impuestos”.

La defensa tiene la palabra

Facebook aduce que, en realidad, son los medios los que voluntariamente optan por poner sus contenidos en la plataforma. A través de ellos obtienen clics para sus propias webs que pueden transformar en dinero.

“Contrariamente a lo que muchos sugieren, Facebook no roba contenidos noticiosos. Los editores eligen compartir sus artículos. Desde encontrar nuevos lectores hasta obtener nuevos suscriptores y generar ingresos, las organizaciones de noticias no usarían Facebook si no ayudara a sus resultados finales”, dijo Campbell Brown, representante de la red social.

Facebook se arriesgaría a perder tráfico de no llegar a acuerdo. (Foto: Reuters)

Remy Sotomayor concuerda con Brown: no se puede obligar a Facebook a pagar cuando es decisión del medio estar ahí. No obstante, sostiene que “lo que sí podría ocurrir es que Facebook tenga un mejor modelo de trabajo con respecto a las marcas”.

“Por ejemplo, Tik Tok tiene un pago a los productores de contenidos por estar dentro de la plataforma. A partir de tantas millones de vistas, ganas cierta cantidad de dinero”, agrega.

Por su parte, Chicoma afirma que la solución pasa por llegar a un trato. “El medio puede ganar por la publicidad provista por Facebook que aparece dentro de sus notas, pero para que resulte interesante tiene que ser un porcentaje negociado. No puede ser un monto fijo”, comenta.

No alcanzar una salida feliz puede también ser contraproducente para Facebook en el largo plazo. Chris Moss, investigador de la Universidad de Oxford, sostiene que el gigante de las redes sociales perderá su atractivo si se aleja del contenido de información durante un largo período.

“Sería imposible imaginar que Facebook [y WhatsApp] mantuvieran [su] popularidad sin el contenido [de los medios]. Las organizaciones de medios y Facebook se necesitan mutuamente. Ambas partes tienen interés de colaborar y llegar a acuerdos”, dijo a la agencia de noticias AFP.

VIDEO RECOMENDADO

Llaman a junta de Facebook a que prohíba definitivamente a Donald Trump en la red social