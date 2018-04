Facebook exigirá identificación a anunciantes políticos

La plataforma Facebook exigirá la identidad y la localización de los anunciantes que pretendan hacer publicidad política como medidas de verificación para "evitar interferencias" de cara a las elecciones que se celebrarán próximamente en varios países, entre ellos Estados Unidos y México.



Así lo anunció este viernes el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, desde su perfil, donde explica que también se exigirá verificación a las personas que gestionen páginas con gran audiencia para dificultar que utilicen cuentas falsas o que aprovechen la viralidad para desinformar y divulgar "contenido divisivo".

"Para requerir la verificación de todas esas páginas y anunciantes, contrataremos a miles de personas más. Estamos comprometidos a hacer esto a tiempo para los meses importantes antes de las elecciones de 2018 (en Estados Unidos)", dijo el empresario, que busca "subir el listón de toda la publicidad política online".



Zuckerberg indicó que a los anunciantes que no superen las medidas de la plataforma se les prohibirá divulgar anuncios políticos o de temas de debate público, y aquellos que sí se emitan serán clasificados.



De acuerdo a un comunicado del vicepresidentes de anuncios, Rob Goldman, y el de asuntos locales y páginas, Alex Himel, Facebook comenzó a probar el proceso de autorización esta semana y los usuarios podrán ver etiquetas de "anuncio político" e información sobre quién lo ha pagado esta primavera.



"Estamos empezando con esto en EE.UU. y lo ampliaremos al resto del mundo en los próximos meses", dijo el máximo responsable de Facebook, que incidió en su apuesta por la transparencia ante las elecciones que se acercan en ese país y en México, Brasil, la India y Pakistán.



La firma está probando en Canadá una herramienta para que se puedan ver todos los anuncios que divulga una página, aunque no sean políticos, que funcionará globalmente en junio, cuando también planea lanzar un archivo histórico de anuncios políticos con datos sobre su coste y audiencia demográfica.



"Sabemos que fuimos lentos al enterarnos de la interferencia extranjera en las elecciones de EE.UU. de 2016", reconocieron los vicepresidentes, quienes atribuyeron estas medidas a la prevención de "futuros abusos" en periodo electoral y a una mayor rendición de cuentas para los anunciantes.



Zuckerberg recordó que tras identificar la injerencia de Rusia, Facebook implementó herramientas de inteligencia artificial que "eliminaron decenas de miles de cuentas falsas" ante las elecciones de 2017 en Francia, Alemania y el Senado en el estado de Alabama.



"Estos pasos en sí no detendrán a todos los que intentan engañar al sistema. Pero harán más difícil para cualquiera cometer lo que los rusos hicieron durante las elecciones de 2016 y utilizar cuentas falsas y páginas para emitir anuncios", manifestó el empresario.



Zuckerberg, que comparecerá el 11 de abril ante el Congreso de EE.UU. para responder a los legisladores sobre la polémica filtración de datos a una consultora, subrayó que la plataforma apoya el Acta de Anuncios Honestos, un proyecto de ley bipartidista que busca regular las campañas de publicidad política online.



Estas medidas para los anuncios y páginas de Facebook, que se extienden a la red social Instagram, llegan semanas después del escándalo de Cambridge Analytica, que ha afectado a unos 87 millones de usuarios y ha generado un deterioro de su imagen, además de arrastrar su valor bursátil.



La compañía ha reconocido sus errores y desde entonces, Zuckerberg y otros ejecutivos han dado explicaciones en varias ocasiones ante la prensa para referirse a futuros cambios en políticas referentes a la transparencia y la privacidad de los usuarios o las "noticias falsas".