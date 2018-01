La madre del modelo infantil de la famosa cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M), que está en el centro de un escándalo por supuesto racismo, usó su cuenta de Facebook para romper su silencio y calificó de "innecesario" el retiro de la publicidad con la imagen de su hijo.

En su cuenta de Facebook, Terry Mango instó a los críticos, incluidos los músicos destacados y estrellas del deporte, a "superarlo" y "dejen de chillar".

El lunes, H&M retiró una foto publicitaria que le valió numerosas acusaciones de racismo en las redes sociales y pidió disculpas.



La polémica foto muestra a un niño negro con una sudadera en la que puede leerse "Coolest monkey in the jungle" (El mono más genial de la selva).



El comentario desdeñoso de la madre del niño fue recibido con sorpresa por muchos usuarios de Facebook y otras redes sociales, que se preguntaban por qué la señora Mango estaba respaldando la imagen "racista" que protagonizó su hijo.

Terry Mango y su hijo. (Captura: Facebook) Terry Mango y su hijo. (Captura: Facebook) Facebook

La madre tuvo que explicar su postura y señaló que "realmente no entiende" el tema.

"No estoy eligiendo no hacerlo (ver la acusación de racismo), sino porque no es mi forma de pensar, lo siento". “Todos tienen derecho a dar su opinión”, agregó en su perfil de Facebook.

(Captura: Facebook) "Supérenlo" y "dejen de chillar". (Captura: Facebook) Facebook

Muchos famosos se sumaron a las críticas contra la empresa. El artista conocido como The Weekend, salió rápidamente al cruce de la marca y declaró que ya no trabajará más para H&M en campañas de publicidad. Así lo informó desde su cuenta en Twitter.

El basquetbolista de la NBA, Lebron James, fue otra de las celebridades que no perdonó a la marca y la condenó a través de cuenta de Instagram: "Te equivocaste! Y no lo vamos a aceptar!"



H&M ya había tenido acusaciones de racismo en el 2015 cuando la marca desembarcó en Sudáfrica y ante la queja de una persona en Twitter, la empresa respondió de manera confusa y polémica: "Nuestro plan de marketing consiste en transmitir una buena imagen". Así informó el diario sudafricano The Sunday Times en noviembre del 2015.