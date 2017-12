Sergio Hijano tiene dos hijas a las cuales casi deja huérfanas por salir a manejar su motocicleta después de haber bebido. Sufrió un accidente que lo dejó en un silla de ruedas pero que le cambió la forma de ver la vida y desde entonces cada año él comparte una reflexión sobre este tema en Facebook, donde su último post se ha vuelto viral.

"Hoy cumplo 8 años de la vida extra, esa que no saben cómo pero mantuve a pesar de todo el destrozo que le hice a mi cuerpo, yo y la farola número 91 de la Avenida Juan Carlos I en Vélez-Málaga", narra Srgio en su post de Facebook.

Esta español ahora es concejal de Ferias y Fiestas en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. "Si el ánimo me lo permite, suelo compartir alguna reflexión todos los años en el aniversario del accidente. Sin embargo, este año ha alcanzado más repercusión que nunca", explica a Verne el autor del texto en Facebook.

Así como estos post de Facebook, Sergio también se dedica a dar charlas en algunos colegios de España. "Si echamos un vistazo a las cifras de víctimas, nos daremos cuenta de que debemos mejorar la formación de los jóvenes", señaló.

Además de las charlas de educación vial, el mensaje de fondo que quiere plasmar en los jóvenes que los escuchan es mucho más profundo. "A mí, el accidente me cambió la vida para bien. Es cierto que he atravesado momentos durísimos. Y que duele recordarlos. Pero he aprendido a valorar cosas en las que antes apenas reparaba: las palabras de ánimo, los abrazos, las caricias...", dice.

Hace 8 años, este español se accidentó por conducir ebrio y además de arriesgar su vida puso en vilo a su familia. "Se acercan fechas muy señaladas y no me perdono nunca lo que les hice pasar a mi familia aquellas navidades, pasaron horas y horas en la puerta de la UCI en Nochebuena o Navidad sin saber con seguridad si yo viviría o no. Por eso te pido a ti, si a ti que me estás leyendo, que no conduzcas si has bebido, recuerda que siempre habrá alguien en casa esperando, y si no lo haces por ti, hazlo por ellos, no se merecen que tu irresponsabilidad la sufran tus seres queridos", se lee al final de la reflexión en Facebook.

Con más de 2.000 reacciones en tres días, esta publicación se viralizó en Facebook donde ha sido compartida más de 1.992 veces. "Me han llegado mensaje de todas partes. Y no solo me han escrito víctimas de accidentes de tráfico, sino también personas que, en estas fechas, están echando especialmente de menos a sus seres queridos", señala.