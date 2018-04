Facebook: La verdad sobre esta imagen viral que no se tomó en Siria ni en Gaza

La conmovedora foto de una niña tapando los ojos de su muñeca para que no vea el desastre de la guerra se ha viralizado en Facebook a tal punto de convertirse en una imagen símbolo de las consecuencias de la guerra en Siria o en Gaza.



Esta imagen tomada en 2007 es compartida en redes sociales y revivida cada cierto tiempo cada vez que se registran nuevos conflictos bélicos. Incluso, la imagen revivió en Facebook tras el bombardeo del pasado 13 de abril en el que Estados Unidos, Reino Unido y Francia atacaron Siria.

Pero la verdadera historia de esta fotografía dista mucho de lo que muchos usuarios de Facebook creen. El autor del retrato reveló en una entrevista el verdadero origen de la imagen.

El turco Fatih Özenbaş, autor del retrato, aclaró que el retrato no corresponde a los afectados de la guerra en Siria o Gaza sino a una de sus incursiones en la localidad de Bursa para dar testimonio de la pobreza que vivía su país.

"Me sorprende que no empezara a contarse la verdadera historia de la foto hasta 2014, pero todavía prevalece el relato inventado frente al real", dijo en la entrevista

La foto es de una niña turca que conoció en 2007, llamada Zeliha. Ella tenía de tenía dos años en aquel momento.



"Me llamó la atención lo bonita que era la niña y, aunque era muy pequeña, entendió que iba a hacerle una foto porque me acerqué a ella y a su madre para pedirles permiso", comentó el fotógrafo turco. "Su muñeca, vieja y sucia, tenía los ojos extraviados, así que tuvo el impulso de taparlos para que no salieran en el retrato", recuerda Özenbaş.

El fotógrafo asegura que nunca ha sido reportero de guerra ni ha viajado a Siria o Gaza. Por el contrario, el hace años trabajó para la National Geographic como fotógrafo de viajes y naturaleza.

Özenbaş reveló que tanto él como su familia han establecido un vínculo emocional con Zeliha, sus padres y sus cuatro hermanos por lo que constantemente visitan a la familia.