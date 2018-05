Washington. La consultora política Cambridge Analytica compartió datos de usuarios de Facebook con compañías vinculadas a la inteligencia de Rusia y usó investigadores de este país, dijo un informante en una audiencia en el Congreso sobre la injerencia de Moscú la campaña electoral de Estados Unidos del 2016.

Christopher Wylie, quien filtró información sobre la filtración de datos privados de millones de usuarios de Facebook por parte de la firma británica, aseguró a una comisión del Senado que cree que la inteligencia rusa tuvo acceso a estos datos.



Wylie, ex empleado de la consultora británica, apuntó que el investigador ruso-americano Alexander Kogan, creador de una aplicación para obtener datos de usuarios de Facebook, trabajaba al mismo tiempo en proyectos financiados por Rusia.



"Esto significa que, además de los datos de Facebook a los que accedieron en Rusia, existen motivos razonables para sospechar que CA (Cambridge Analytica) podría haber sido un objetivo de inteligencia de los servicios de seguridad rusos... (y) que los servicios de seguridad rusos podrían haber sido informados de la existencia de los datos de Facebook de CA", informó Wylie en su testimonio escrito.



Agregó que Cambridge Analytica "usó investigadores rusos para recoger sus datos, (y) abiertamente compartió información sobre 'campañas de rumores' e 'inoculación actitudinal' con compañías y ejecutivos vinculados a la agencia de inteligencia rusa FSB".



La audiencia es parte de una amplia investigación a ambos lados del Atlántico sobre el uso indebido de datos de Facebook por la consultora británica que trabajaba para la campaña de Donald Trump durante las elecciones presidenciales del 2016.



Según informó el martes The New York Times, el FBI y la justicia estadounidense investigan a Cambridge Analytica por un posible delito penal.



El rotativo, sin embargo, no aclaró si esta investigación está relacionada con la que lleva a cabo el fiscal especial, Robert Mueller, sobre si hubo colusión entre el equipo de campaña de Trump y Rusia.



Fuente: EFE