México. “Me metió tres puñetazos en la cara, me rompió la nariz, no sé cómo me bajé del carro y cuando estaba tirada en el piso, me dio dos patadas y quedé inmóvil”, relató Issis María al señalar a su ex novio Alfredo Flores Vargas de haberla atacado brutalmente afuera de su casa.

A través de su perfil de Facebook, la chica de piel blanca, ojos verdes y pelo castaño pidió ayuda para localizar a Alfredo, de quien compartió una fotografía junto a una de ella con un moretón en el ojo derecho.

Aclaró que no acostumbra compartir sus cosas personales, pero afirmó que este tipo de abusos no deben quedar impunes.

Relató que después de tres días de agresiones verbales de quien era su novio, y de pedir consejo a sus amigos, decidió terminar la relación y le dijo que ya no quería estar con él.

“Se lo comenté calmada y tranquila, pero él simplemente no aceptó y decidió meterme tres puñetazos en la cara, uno de los cuales me rompió la nariz.

“Cuando estaba tirada (en el piso) me dio dos patadas, en cuanto quedé inmóvil (todo esto ocurrió afuera de mi casa) me subió a su carro y seguía golpeándome hasta llegar a su casa. Sus papás me ayudaron (después), me limpiaron y les hablaron por teléfono a mis padres”, añade.

Informó que ya presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado y en el Centro de Empoderamiento de la Mujer y las autoridades giraron una orden de restricción para que el sujeto no se le acerque.

Sobre el posible paradero de Alfredo, Issis asegura que su padre lo esconde.

En la Unidad Especializada en Delitos contra Mujeres, de la Fiscalía General del Estado (FGE), se integra una Carpeta de Investigación por el delito de lesiones cometido por Alfredo Flores Vargas en perjuicio de Issis María, por hechos ocurridos en los primeros minutos del jueves 22 de febrero, en la colonia Brisas.

Cuando ella decidió “cortarlo” el sujeto la golpeó con el puño cerrado varias veces y además la pateó en la cara, y al verla que estaba sangrando mucho de la nariz y desmayada, la llevó a su residencia en San Patricio.

Elementos de la policía investigadora buscan al agresor quien comparecerá ante un juez en carácter de imputado, para que responda ante la ley por el o los delitos que cometió.



Fuente: El Universal de México / GDA