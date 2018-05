Hay algo que Yvonne Mason, una maestra estadounidense jubilada de 61 años que enseñaba inglés, nunca ha tolerado en su vida profesional: los errores ortográficos. Es por ello que tras recibir una carta firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, decidió corregir cada uno de los errores del documento y compartir su malestar por Facebook.

Yvonne Mason, quien se define como una demócrata, recibió la carta de la Casa Blanca luego de que ella le escribiera al presidente Donald Trump pidiéndole que visite a cada una de los familiares de las víctimas del tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, en febrero.

“La escribí llena de furia, para ser sincera”, señaló. “Pensé que se lo debía a todas esas familias dolientes”.

A cambio del pedido, la maestra jubilada recibió una carta de la Casa Blanca en la que se explicaba todos los trabajos que hizo el Gobierno sobre este lamentable incidente como encuentros para escuchar a los estudiantes y maestros, reuniones con legisladores y la aprobación de STOP School Violence Act, una ley que autoriza el uso de 500 millones de dólares para mejorar la seguridad en las escuelas en un periodo de diez años, pero que no tiene regulaciones relacionadas con las armas.

“¡Por Dios! ¡Esto está mal!”, se dijo al leer la carta que respondía a su pedido.

Yvonne Mason corrigió la carta, tomó una foto para publicarla en Facebook y decidió reenviársela a la Casa Blanca. Según explica The New York Times, hasta el momento la profesora jubilada no ha recibido respuesta de ninguna autoridad.

“La mala escritura es algo que no tolero. Si alguien es capaz de mejorar, entonces debe mejorar”, señaló la mujer al diario estadounidense.