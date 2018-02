¿Es posible celebrar San Valentín si tu 'historia de amor' estuvo plagada de maltratos, violaciones, pobreza y esclavitud? Un video en Facebook publicado por Naciones Unidas podría plantearte esta pregunta este 14 de febrero, una fecha en la que el romanticismo es protagonista en varios países, mientras que en otros, donde el irrespeto por los Derechos Humanos impera, la realidad es distinta.

Vea también Con pistola en mano, fan sale en busca de youtubers pero acaba muerto

El Centro de Información de las Naciones Unidas publicó este miércoles 14 de febrero un video que llama a la conciencia sobre una problemática que parece pasar desapercibida en el mundo: el matrimonio infantil.

"Un hombre de 80 años quería casarse conmigo... yo solo tengo 16... Esa noche me escapé...", dice una niña al inicio del video de Facebook.

Según estudios realizados en base a esta problemática, niñas pobres y marginadas son frecuentemente las más vulnerables a ser obligadas a casarse de pequeñas.

Esta práctica, lejos de cuestiones religiosas o culturales, vulnera la libertad del menor y lo sumerge en una vida marcada por la pobreza y el analfabetismo. Además de traer consigo consecuencias devastadoras que en muchos casos incluye violencia.

El video de Facebook continúa con los relatos de niñas sobre su primer embarazo.

"No sabía qué me sucedía durante mi primer embarazo... Sufrí daños en la columna vertebral...", cuenta una y sigue otra:

"Quedé embarazada y cuando le conté a mi padre que quería volver a la escuela, él se negó... Dijo que haría que me casara, pero me negué".

África Occidental y central tienen las tasas más elevadas de matrimonio infantil. Al menos cuatro de cada diez niñas se casaron antes de los 18 años.

Pero esta realidad no solo se vive en países pobres. Varias menores de edad que quedan embarazadas son obligadas a casarse en países desarrollados de América y Europa.

"Lo he pensado y siento que, si hubiera terminado la escuela y me hubiese casado después, el futuro de mis hijos habría sido mejor", cuenta una joven en el video de Facebook.

En conclusión, el video resalta la importancia del empoderamiento de las mujeres para hacer frente al matrimonio infantil.

“Veo a muchas niñas que contraen matrimonio temprano y poco después quedan embarazadas o contraen el VIH. Esto no debería suceder en nuestras comunidades porque las niñas deberían estar en la escuela y trabajar duro para convertirse en maestras, médicas y abogadas y alcanzar cualquier objetivo profesional que deseen”, dice Linda, una niña de 12 años de Zambia que hasta hace poco no sabía que el matrimonio infantil no está bien.

Este es el video de Facebook que además de explicar la realidad de las víctimas del matrimonio infantil en el contexto del día de San Valentín, invita a que sea compartido para apoyar así a las niñas de todo el mundo contra este problema que viven y vivieron más de 700 millones de mujeres y menores.