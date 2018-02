Facebook | Nicolás Maduro recuerda su infancia en un video

"Aquí jugaba Béisbol con peloticas de goma", dice el presidente venezolano Nicolás Maduro en un video que se popularizó rapidamente en Facebook y en el que narra detalles sobre su infancia.

En el video de Facebook se puede observar a Nicolás Maduro dentro de una camioneta recorriendo su barrio de la infancia.



"Que bella es esta calle, dios mío. Esta calle nunca ha tenido gran circulación", dice el mandatario con asombro.



En el video de Facebook, el mandatario también señaló la pista y mencionó que la usaba para jugar su deporte favorito: el Béisbol.



"Ese árbol que está allá era un árbol chiquitico como ese, era la primera base, segunda base para allá y tercera", agregó señalando árboles.

Este es el video de Facebook en el que el mandatario hace memoria de su infancia en las calles de Caracas.

Los usuarios de Facebook no desaprovecharon el momento para dirigirse al presidente y comentar su video.



"Más bien se ve desértica, no hay gente ni carros, porque la gente esta evacuando Venezuela para no morir de hambre señor Maduro", dijo un usuario.



"Presidente, los niños no pueden jugar así como usted lo hizo por causa de la inseguridad que hay en las calles", señaló otra mientras que venezolanos a favor del presidente comentaron en Facebook:

"Gracias presidente por recordarme esas calles, yo paseaba por allí y veía a esos niños jugar".

