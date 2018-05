Un video en el que se observa a un agente de la policía golpeando en la cabeza a una joven estadounidense viene causando gran indignación en Facebook y en otras redes sociales.

Los hechos ocurrieron en una playa en Wildwood, Nueva Jersey y la joven reducida fue identificada como Emily Weinman, de 20 años.

Según justificó la policía, la joven habría escupido fluidos corporales a un agente, habría tenido una conducta desordenada, se resistió al arresto, y poseía alcohol a pesar de su edad no autorizada.

Además a Emily Weinman habría pateado a uno de los agentes en la ingle.

En las imágenes que fueron difundidas en Facebook se puede observar como la joven es arrestada en medio de golpes en la cabeza.

Una mujer que se encontraba cerca al hecho le gritaba a la joven que deje de resistir.

--- La defensa de la joven ---



Emily Weinman reconoció que poseía alcohol a pesar de su edad pero que cuando los oficiales llegaron hacia ella, las botellas se encontraban cerradas.

La joven además indicó que ella colaboró con los policías y se realizó una prueba de alcoholemia que resultó negativo. Pese a ello, los oficiales no dejaron de acosarla.

"Por lo tanto, les pregunté si no tenían algo mejor que hacer como policías que detener a las personas menores de edad por beber en la playa, diciéndoles que están pasando cosas mucho más serias", indicó Weinman. "El policía dijo: 'Te iba a dejar ir, pero ahora te multaré' y me preguntó mi nombre".

La joven no dio su nombre porque manifestó tener miedo ya que no había hecho nada malo, acción que impulsó al policía a intentar esposarla.

"Tropecé y caí, y el policía me tiró al suelo y me golpeó en la cabeza", indicó Weinman. "En ese momento me desmayé y luché de cualquier forma posible tratando de levantarme y alejarlo de mí".

Las investigaciones se vienen realizando, mientras tanto los policías implicados en este incidente se encuentran realizando tareas administrativas.

Las cámaras corporales de los oficiales también serán analizadas.