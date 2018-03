Facebook: el particular perfil social de autora del asesinato de Gabriel Cruz

Hasta la cuenta de Facebook de la madrastra implicada en la desaparición del pequeño Gabriel Cruz genera sospecha. El motivo: fotos con sobrinos, familiares, amigos e incluso su perro Rufo, pero ninguna con el pequeño que fue encontrado muerto en la maletera de su auto.

La única foto en la que aparece con el menor tiene como descripción "Por favor, por favor devolvernos a nuestro Gabrielillo", y nada más.

Ana Julia se describía en su cuenta de Facebook como una mujer egresada de la «Universidad de la vida». Se mostraba como una "ejemplar" madre, aventurera y amante de las mascotas.

En la misma red social, Ana Julia incluso mostraba su indignación sobre algunos crímenes, uno de ellos sobre tres niñas que fueron violadas y asesinadas. Ella compartía y difundía las imágenes.

En algunos casos también escribía frases como: "Hasta el corazón más enamorado se cansa de ser lastimado".

Para algunos de sus contactos de Facebook, Ana Julia no daba indicios de ser una de las principales sospechosas del horrendo asesinato del pequeño Gabriel debido a que en su red social se le puede ver a ella muy contenta junto a niños.

Incluso solía rememorar su infancia en su cuenta de Facebook:

"Yo tampoco tuve Blackberry, ni Wii, ni PlayStation, ni Xbox. Yo jugaba al escondite, al stop, al avioncito, a los quemados. La hora de irme a casa era cuando oscurecía y mi mamá no me llamaba al celular, si no gritaba: ¡Pa' dentrooooo! Mi infancia fue una chulada. Comparte si bebiste agua en una manguera y tas vivo" (sic.).

La Policía española detuvo a una mujer de origen dominicano como presunta autora de la muerte de un niño de ocho años, desaparecido hace doce días en una localidad del sur de España y cuya intensa búsqueda había acaparado la atención del país.

El cadáver de Gabriel Cruz fue encontrado por las fuerzas de seguridad en el maletero del coche de la arrestada, Ana Julia Quezada, quien además es actual pareja del padre del niño y estuvo colaborando estrechamente con el resto de la familia para su localización.

El pequeño desapareció el 27 de febrero tras salir de casa de su abuela para dirigirse a la de unos familiares, situada a escasos metros, en la comarca de Las Hortichuelas, en Níjar (Almería, sur de España).

La detenida estaba en el punto de mira de la Policía desde que el pasado sábado 3 de marzo avisó a los agentes tras supuestamente haber descubierto, junto a su novio, una camiseta blanca que contenía restos de Gabriel, en una zona que ya había sido previamente rastreada.