Reino Unido está investigando si Facebook hizo lo suficiente para proteger sus datos después de que un informante dijo que una consultora política contratada por la campaña presidencial de Donald Trump accedió de forma inapropiada a información de 50 millones de usuarios para influir en la opinión pública.



Las acciones de Facebook cerraron el lunes con un declive cercano al 7 por ciento, perdiendo cerca de 40.000 millones de dólares de su valor de mercado por temores de los inversores a que el daño a la reputación de la mayor red social del mundo espante a usuarios y anunciantes.



Elizabeth Denham, jefa de la Comisión de Información de Reino Unido, está gestionando una orden judicial para registrar las oficinas de la consultoría Cambridge Analytica, con sede en Londres, después de que un informante reveló que recopiló información privada de millones de personas para respaldar la campaña de Trump en 2016.

Legisladores europeos y estadounidenses exigen una explicación sobre cómo logró acceso la firma a los datos en 2014 y por qué Facebook no informó a sus usuarios, generando nuevas dudas en la industria sobre la privacidad de los consumidores.



"Estamos viendo si Facebook aseguraba y salvaguardaba la información personal en la plataforma y si cuando descubrieron la pérdida de datos actuaron con firmeza y si la gente estaba o no informada", dijo a BBC Radio.



--- Zuckerberg a declarar ---



Una comisión parlamentaria británica solicitó al fundador y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, que comparezca para abordar el uso ilícito de información personal de usuarios de la red social que hizo presuntamente la empresa Cambridge Analytica.



"Ha llegado el momento de escuchar a un alto ejecutivo de Facebook con la suficiente autoridad para explicar este fracaso estrepitoso", dijo Damien Collins, el diputado que preside el comité, en la convocatoria dirigida a Zuckerberg.

"El comité ha preguntado insistentemente a Facebook cómo las empresas adquieren y retienen información de los usuarios, y en particular si se tomaron sus datos sin su consentimiento", explicó Collins.



"Las respuestas de sus representantes" a estas cuestiones "subestimaron consistentemente este riesgo y fueron engañosas", narró el diputado.



Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), Cambridge Analytica se hizo con datos de varias decenas de millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento, con los que habría creado un programa destinado a prever e influir en el voto de los electores.



El interés en las actividades de Cambridge Analytica se redobló tras la emisión el domingo de un reportaje de Channel 4 en el que los directivos ofrecían a un periodista que se hizo pasar por cliente potencial desacreditar a sus rivales políticos tendiéndoles trampas con prostitutas o sobornos.

--- Cambridge Analytica ---



Creada en 2013, Cambridge Analytica se publicita como una fuente de análisis de consumo, publicidad dirigida y otros servicios relacionados con los datos para clientes tanto políticos como corporativos.



Facebook asegura que los datos fueron recopilados por un académico británico, Aleksandr Kogan, que creó una aplicación en la plataforma que fue descargada por 270.000 personas, dando acceso no solo a sus propios datos personales, sino también a los de sus amigos.



La red social dijo que Kogan violó sus políticas al pasar los datos a Cambridge Analytica. Facebook ha suspendido desde entonces tanto a la consultora como a su matriz, Strategic Communication Laboratories (SCL), contratista del Gobierno y el Ejército.



Facebook añadió que había sido notificada de la destrucción de los datos. "Si estos datos aún existen, sería una grave violación de las políticas de Facebook y una violación inaceptable de la confianza y los compromisos que asumieron estos grupos", dijo la red social.



Cambridge Analytica rechazó los reportes de medios que indicaron que usó de manera inapropiada los datos, y afirma que borró toda la información tras saber que no cumplía las reglas de protección de datos. "No estamos solos en el uso de datos de los sitios de redes sociales para extraer información del usuario", dijo Cambridge Analytica. "Nuestro equipo de ciencia de datos no utilizó información de Facebook en la campaña presidencial de 2016".



Fuente: Reuters // AFP