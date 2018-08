Facebook: Rusia rechaza responsabilidad sobre campaña de desinformación 

El Kremlin rechazó las acusaciones de Facebook respecto a que el servicio de inteligencia ruso GRU estuvo utilizando la red social para llevar adelante campañas de desinformación y dijo que no entendía la base de las denuncias.

Como se sabe, Facebook Inc, Twitter Inc y Alphabet Inc removieron colectivamente el martes cuentas vinculadas a una supuesta operación de propaganda iraní.

Facebook, en tanto, desmanteló una segunda campaña que según dijo estaba vinculada a Rusia. Eliminó más de 650 cuentas relacionadas a campañas de desinformación.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a periodistas en una conferencia telefónica que las acusaciones de Facebook en relación a Rusia no tenían sentido y eran similares a denuncias similares hechas con anterioridad desde otras empresas, como Microsoft.

"Todos ellos están tratando de superarse uno al otro con sus declaraciones, que lucen todas como copias calcadas entre sí", dijo Peskov. "No hay una explicación que fundamente esto y no entendemos en qué se basan", sostuvo.



(Fuente: Reuters)