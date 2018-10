El suicidio de la transgénero Itzel Aidana, quien subió un video a su cuenta de Facebook con un mensaje dirigido a la ex Miss Universo, mexicana Lupita Jones, en torno a sus declaraciones que desaprueban la participación de transexuales en los concurso de belleza, ha causado indignación en la comunidad LGBT.

La Policía Estatal Preventiva de México informó sobre el hallazgo del cuerpo de una persona de aproximadamente 33 años de edad suspendida del cuello lo que a simple vista tenía las características de un suicidio.

Luego las autoridades confirmaron que el cuerpo corresponde a la transexual Itzel, como era conocida entre la población de Fresnillo.

Horas antes del suicidio, Lupita Jones, ex ganadora mexicana del certamen de belleza Miss Universo y actual dirigente de Mexicana Universal, declaró que está en contra de que las transgénero participen en este tipo de competencias, pues aseguró que “no son iguales” y considera no tener nada en común con un trangénero.

"Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal, yo no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales", agregó.

Luego de estas declaraciones, la transgénero Itzel Aidana subió un video a Facebook de 7:05 minutos de duración en donde responde a Lupita Jones.

“Señora Lupita Jones, por favor fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenecen”, se puede oír en el video.

Este es el video que Itzel Aidana subió a su cuenta de Facebook:

Luego de la publicación de ese video, Itzel fue encontrada muerta.

Paz Barrón, presidenta de la Comunidad LGBTTTI en Zacatecas, mencionó que la noticia de la muerte de Itzel ha sorprendido a la comunidad de la diversidad sexual, quien presume que se suicidó, pero desconoce las causas y no ha tenido mayor información.

Por ello, una vez que tuvo conocimiento del caso, se comunicó con los grupos de ese lugar para tener mayor información, ya que es rutina dar seguimiento a toda muerte para descartar que no se trate de crímenes de odio.

De igual manera, dijo que aunque el video dirigido a Lupita Jones es lo último que Itzel posteó en su cuenta de Facebook, no se atrevería a relacionarlo con su muerte, al referir primero tendría que conocer a fondo la historia de vida de Itzel, sin embargo, dijo que como asociación sí se dará seguimiento al caso para conocer mas a fondo sobre esta muerte.



Fuente: Con información de El Universal de México / GDA