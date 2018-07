Facebook, Twitter y Alphabet irán a audiencia de comisión legislativa en Estados Unidos

La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizará una audiencia el martes para escuchar el testimonio de Facebook Inc, la unidad de Alphabet Inc YouTube y Twitter Inc sobre si las compañías filtran contenidos por razones políticas, aseguró el presidente del panel.

Los legisladores republicanos han criticado a las compañías de medios sociales por lo que aseguran son prácticas políticamente motivadas de retirar cierto contenido, una acusación que las empresas han negado.

Twitter en la bolsa de valores. (Foto: Reuters)

El presidente de la comisión aseguró en un comunicado el viernes que estaba satisfecho de que las compañías enviarán expertos "para responder preguntas sobre sus prácticas de moderación de contenidos y cómo pueden ser mejores administradores de la libertad de expresión en Estados Unidos y el exterior".

Twitter declinó realizar comentarios, y Facebook confirmó el viernes que participaría de la audiencia, pero no entregó mayores detalles. Alphabet, en tanto, no comentó inmediatamente.

La comisión afirmó que testificarán la jefa de políticas globales de Facebook, Monika Bickert; la jefa global de políticas públicas de Youtube, Juniper Downs; y el estratega senior de Twitter, Nick Pickles.

(Fuente: Reuters)