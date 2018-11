“El esqueleto de Goliat encontrado en Jerusalén”, dice la descripción de una publicación compartida más de 6.500 veces en Facebook, mostrando tres fotografías que demostrarían la información. Un video en Youtube con las mismas imágenes acumula más de 5.000 visualizaciones.



La información falsa también circuló en portugués, inglés y francés.

En dos imágenes se ve una calavera inusualmente grande siendo extraída por supuestos arqueólogos. Ambas imágenes forman parte de la competencia “Design Crowd”, un portal de diseñadores gráficos.

Captura de imagen divulgada en portugués.

La primera imagen fue enviada por un usuario en octubre de 2008 en el marco de una disputa por la mejor “anomalía arqueológica” y fue votada por 72 usuarios. La segunda es una manipulación realizada por un diseñador para el concurso “El tamaño importa”, del mismo sitio en agosto del 2014. Los profesionales del sector participan de este tipo de eventos para mostrar sus habilidades y conseguir potenciales clientes.

La tercera imagen que muestra a un esqueleto humano de proporciones colosales expuesto al público es en realidad la escultura de arte contemporáneo "Calamita cosmica", realizada en 1988 por el artista italiano Gino de Dominicis, y actualmente es una atracción turística en Umbría, en el centro de Italia. A diferencia de lo que dicen algunos portales de información, la foto fue tomada en abril de 2007, y publicada en Flickr, durante el período en el que estuvo expuesta frente al Palacio Real de Milán.

No, el esqueleto del soldado de la ciudad de Gat derrotado por David y retratado en el libro 1 de Samuel, en el Antiguo Testamento, no fue encontrado por arqueólogos y su existencia no pasa de un relato religioso.

Fuente: AFP