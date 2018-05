"En estado de shock y lejos de su familia". Así se encuentra la hija del músico peruano Carlos Fernández Prada, quien el lunes se quitó la vida en Venezuela debido a la depresión que sufría debido a la precaria situación que atravesaba en ese país junto a su hija Michelle, de 21 años.

Antes de su quitarse la vida, Carlos Fernández Prada había hecho un desesperado pedido de ayuda para poder viajar al Perú junto a su hija y así escapar de la crisis que agobia a Venezuela. Su esposa murió hace unos meses víctima del cáncer.

Pero la situación migratoria de la joven agobiaba mucho al artista: ella nació en Argentina y viajó a Venezuela cuando era niña. Consuelo Fernández Prada, prima de Carlos, explica a El Comercio que para que le den nacionalidad peruana a su sobrina, el Consulado del Perú en el país caribeño le exige su partida de nacimiento, pero ella no tiene la manera de conseguir el acta.



Carlos Fernández Prada y su hija Michelle.

Consuelo cuenta que ha tenido comunicación con la Cancillería peruana, ente al que le pidió que agilice el traslado de Michelle al país. "Estando allá corre un grave riesgo. Ella está desnutrida, necesita ser atendida por médicos y psicólogos. Les pedimos a las autoridades que si le faltara algún documento, hagan una excepción. Es hija de un peruano. Por favor, ayúdenla. No puede quedarse más tiempo allá", declaró.



El Comercio se comunicó con Antonio Torrico, jefe de prensa de la Cancillería, quien indicó que el Consulado del Perú en Caracas ha ofrecido la orientación y las facilidades del caso a Michelle, sin querer abundar en más detalles.



La Cancillería también se pronunció mediante un comunicado en el que indicó que a inicios de abril se contactó con Fernández Prada y le brindó la orientación para que vuelva al Perú, como era su deseo.



“Producido su lamentable deceso, la Oficina Consular en Caracas viene otorgando el apoyo necesario a la hija del señor Fernández Prada, quien ha adelantado su voluntad de incinerar el cuerpo de su padre. A ella se le ha brindado la orientación necesaria a fin de otorgarle la asistencia y protección humanitaria que corresponda", señala el documento.



Al ser preguntado sobre detalles de las coordinaciones que se realizaron en su oportunidad con Carlos Fernández Prada, Antonio Torrico le dijo a El Comercio que esa es información confidencial.

Carlos Fernández Prada conversó con El Comercio el pasado 11 de abril y contó lo difícil que es vivir en un país sumergido en una crisis humanitaria. "Gano US$ 4 al mes", dijo en aquella oportunidad. Además, narró lo doloroso que fue perder a su esposa Virginia, quien falleció de cáncer hace diez meses por falta de medicinas y alimento.



“PEDIDO DE AUXILIO: si tienen familiares o amigos que aún no han salido de aquí [Venezuela] por diversas circunstancias, no lo piensen dos veces y envíen ayuda, no se imaginan el calvario de vivir aquí y no poder alimentarse bien. Pido a Dios por los venezolanos, sus hijos y familias en esta hora de desolación”, había escrito Carlos en Facebook antes de ser contactado por El Comercio. Se trató de uno de los tantos pedidos de ayuda que realizó mediante esta red social.



Carlos Fernández Prada era músico y periodista.

Fernández Prada, quien nació en el Callao en octubre de 1960, viajó a Venezuela en el año 2000 para cumplir con el último deseo de su madre (que era venezolana): ser enterrada en su tierra. Se quedó a residir en la ciudad de Maracaibo a pedido de su esposa, una ciudadana uruguaya con quien tuvo dos hijas: Sai y Michelle.



El peruano, músico y periodista de profesión, se ganaba la vida cantando. Sin embargo, debido a la crisis disminuyeron las actividades culturales y los locales artísticos empezaron a quebrar, contó en aquella oportunidad a El Comercio.