Farid Kahhat: “Netanyahu saboteó la posibilidad de un cese al fuego, queda ver hasta qué punto EE.UU. va a seguir apoyando a Israel”

Israel abrió un nuevo frente de máxima tensión tras bombardear a la cúpula de Hamás en Qatar, nación aliada de Estados Unidos y uno de los Estados mediadores en la guerra en la franja de Gaza. Para el analista internacional Farid Kahhat, el ataque desestabiliza los esfuerzos de paz y demuestra que el primer ministro Benjamin Netanyahu busca perpetuar el conflicto.

Según el grupo terrorista palestino, Israel atacó una reunión de Hamás en la que sus funcionarios discutían una propuesta de alto el fuego respaldada por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo gobierno no tardó en marcar distancia del bombardeo en territorio qatarí.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

-Qatar es un aliado de Estados Unidos en Medio Oriente y un importante mediador en la guerra en Gaza. ¿Cuánto escala la crisis en Medio Oriente con el ataque de Israel a Hamás en Qatar?

Por un lado, el ataque prueba que el gobierno de Netanyahu no tiene el más mínimo interés en poner fin a la guerra o en liberar a los rehenes. La propuesta que estaba contemplando la dirección de Hamás en esta reunión a la que Israel atacó, era una propuesta que llevaba a la liberación inmediata de todos los rehenes, si era aceptada por las partes. No implicaba un cese al fuego definitivo. Aún así, Netanyahu saboteó la posibilidad de un cese al fuego. La pregunta ahora es hasta qué punto Estados Unidos va a seguir apoyando a Israel, pese a que sabotea incluso las iniciativas del gobierno americano.

Lo otro es que Qatar es un mediador no solo en este conflicto. Qatar ha intentado mediar, cuando menos, un conflicto entre Ucrania y Rusia y en las negociaciones entre el movimiento talibán y Estados Unidos. Y es un aliado norteamericano, por lo que llama la atención que Estados Unidos no haya tratado de impedir el ataque o tomado una posición más enérgica en contra.

-¿Qué quería lograr Netanyahu con este ataque?

Yo creo que Netanyahu está en una fuga hacia adelante para prolongar la guerra todo lo que pueda y así evitar tener que afrontar las consecuencias de los cargos políticos y penales en su contra. Creo que eso es lo que está detrás. Esto no es algo que haga, en mi opinión, en favor del Estado de Israel, donde el 74% quiere la liberación de los rehenes y el fin de la guerra, sino por cálculo político-personal.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita el lugar del tiroteo en el cruce de Ramot, en la zona este de Jerusalén anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Foto: Menahem Kahana / AFP / MENAHEM KAHANA

-¿Y qué efecto inmediato tiene el ataque en las negociaciones de paz?

Bueno, claramente ya no va a haber negociaciones en Qatar. Si continúan las negociaciones, algo que por ahora está en veremos, sería presumiblemente en Egipto, pero presumo que Egipto le va a pedir a Estados Unidos garantías de que Israel no lo va a atacar si se realizan negociaciones en su territorio.

-¿Israel se está aislando mucho más ante la comunidad internacional, que ya ha aumentado la presión a Israel y Netanyahu por la crisis humanitaria en la franja de Gaza?

Obviamente. O sea, cuando Israel atacó Irán al menos se trataba de un rival tanto de Israel como de Estados Unidos. Ahora Israel ha atacado el territorio de un país aliado de Estados Unidos al que además había aceptado como mediador. Esto es un crimen bajo el derecho internacional, no creo que haya duda. Además, lanzó el ataque pocos días después de que España, un país de la Unión Europea, decretó un embargo total de armas hacia Israel. O sea, a Netanyahu no parece preocuparle el futuro de su país, solo su futuro político personal.

-¿Qué podemos esperar del rol de Estados Unidos a partir de ahora? ¿Cómo queda su posición?

El punto es que esto prueba que la palabra de Estados Unidos ya no vale un centavo. Llega a un acuerdo con Europa, Europa acepta que Estados Unidos imponga aranceles unilaterales de un 15%, no impone aranceles a cambio, se compromete a realizar inversiones en Estados Unidos, y Donald Trump de buenas a primeras le dice que está considerando nuevos aranceles por leyes internas que regulan la actividad de empresas como Google. Veamos el caso de Irán. Estados Unidos tiene una negociación con Irán a punto de reiniciarse y acepta que Israel bombardee ese país poco antes, con lo cual la negociación llega a su fin. Y ahora básicamente pasó lo mismo. Estados Unidos puede quedar contigo en algo, y al día siguiente Trump va a cambiar de opinión sin solución de continuidad, sin ninguna negociación previa. Yo honestamente creo que muy pocos van a aceptar que Estados Unidos sea un tercero neutral realmente en una negociación, salvo que haya garantías de Trump de que cosas como esta no se van a volver a repetir.

-¿Ve posible que Estados Unidos en algún punto quite su respaldo de Israel o se distancie?

Con Trump en el gobierno no me atrevería a afirmarlo. Trump se precia de ser imprevisible, pero si hay dos cosas en las que ha sido perfectamente previsible es en su apoyo incondicional a Netanyahu y en nunca aplicar sanciones contra la Rusia de Putin, o por lo menos no ampliar las sanciones ya existentes. Eso podría cambiar, sí, pero hasta ahora son las dos únicas constantes de su política exterior.