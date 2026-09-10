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Resumen

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Las aguas del océano frente a California registraron en meses pasados temperaturas récord. (Foto referencial: archivo GEC)
Las aguas del océano frente a California registraron en meses pasados temperaturas récord. (Foto referencial: archivo GEC)
Por Agencia EFE

Los océanos enlazan este jueves 100 días consecutivos de calor sin precedentes, cuyo impulsor principal es el cambio climático, con “consecuencias desastrosas” para los ecosistemas marinos e “importantes impactos” para la economía o el tiempo, entre otros ámbitos, según los expertos.

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