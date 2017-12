FIFAgate: ¿Cómo llega Manuel Burga al día clave de su juicio?

Manuel Burga espera este martes el veredicto del juicio por el escándalo de corrupción FIFAgate, mientras su defensa asegura que el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) "nunca obtuvo un centavo" de sobornos.



El juicio, que se desarrolla en la corte federal de Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos), es el primero a raíz del abarcador escándalo que ha estremecido la FIFA. Luego de siete semanas en los tribunales, la justicia no pudo determinar aún si el peruano es culpable o no del único delito del que es acusado: asociación para delinquir.



La fiscalía ha asegurado que Manuel Burga acordó recibir 4,4 millones de dólares en sobornos de empresas deportivas entre 2010 y 2016, que nunca cobró porque era investigado por las autoridades peruanas por lavado de dinero.



Además, se detectó una cuenta del peruano en el banco Wells Fargo, a la cual le giraron 60.000 dólares, según la fiscalía. La interpretación de la justicia es que el dinero no recibido por Burga era guardado por el ex jefe de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, para que no fuese retenido por las autoridades peruanas. Luego se lo depositaba al ex jefe de la FPF en dicha cuenta bancaria.



La defensa de Burga, a cargo del abogado Bruce Udolf, ha asegurado que se acusó "a personas sin mucha evidencia" y que el gobierno ha ido "demasiado lejos en este caso".

Burga es uno de los tres ex dirigentes de fútbol sudamericano que se enfrenta a la justicia estadounidense.



Lo acompañan el ex presidente de la Conmebol, Juan Angel Napout (Paraguay), de 59 años, y el ex jefe del fútbol brasileño, José Maria Marín, de 85.



Napout fue declarado culpable de tres de los cinco cargos de los que era acusado: asociación para delinquir y dos cargos de fraude bancario ligado a la Copa América y a la Copa Libertadores.



En tanto, Marín fue hallado culpable de seis de los siete delitos de los que era acusado por aceptar sobornos a cambio de contratos de televisación y marketing de la Copa Libertadores y la Copa América.



La jueza Pamela Chen, a cargo del caso FIFAgate, decidirá la sentencia de los dos condenados.



Fuente: Agencias