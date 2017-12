El ex presidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Angel Napout, y el ex jefe del fútbol brasileño José Maria Marin fueron hallados culpables de asociación para delinquir, fraude bancario y lavado de dinero en el marco del escándalo de corrupción FIFAgate este viernes por el jurado neoyorquino, constató la AFP. Aún no se sabe la suerte del peruano Manuel Burga, el jurado seguirá deliberando al respecto el próximo martes.

Tras siete semanas de juicio que incluyeron seis días de deliberaciones, un jurado de Nueva York no llegó a una conclusión sobre si el tercer acusado, ex jefe del fútbol de Perú, Manuel Burga, de 60 años, es culpable o no del único delito del que es acusado, asociación para delinquir, y seguirá debatiendo el asunto el martes 26 de diciembre.

Marin, de 85 años, que presidió la Confederación Brasileña de Fútbol entre marzo de 2012 y el 27 de mayo de 2015, fecha de su arresto en Zurich, Suiza, fue hallado culpable de seis de los siete delitos de los que era acusado por aceptar sobornos a cambio de contratos de televisación y marketing de la Copa Libertadores y la Copa América.

El jurado lo absolvió no obstante del cargo de conspiración de fraude bancario ligado a la Copa de Brasil.

Napout, de 59 años, ex jefe del fútbol paraguayo y ex presidente de la Conmebol entre mayo de 2015 y su arresto en diciembre de ese año en Suiza, fue declarado culpable de tres de los cinco cargos de los que era acusado: asociación para delinquir y dos cargos de fraude bancario ligado a la Copa América y a la Copa Libertadores.

Los tres acusados son los únicos de un total de 42 que insistían en su inocencia tras su extradición a Estados Unidos, donde se encuentran en arresto domiciliario.

Según la fiscalía, Napout, Marin y Burga acordaron recibir respectivamente 10,5 millones, 6,55 millones y 4,4 millones de dólares en sobornos de empresas deportivas entre 2010 y 2016.

Los acusados, presentes en la sala, escucharon el veredicto serios, sin mostrar emoción. Los hijos de Napout y su esposa, visiblemente nerviosos, eran los únicos familiares de los acusados en el tribunal.

La jueza Pamela Chen, a cargo del caso FIFAgate, decidirá la sentencia de los dos condenados.

Sus abogados pueden apelar el fallo del jurado.



(Fuente: AFP)