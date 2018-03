Firma afiliada a Trump niega haber explotado datos de usuarios de Facebook

La empresa británica Cambridge Analytica desmintió "enérgicamente" las acusaciones de que habría recuperado los datos de 50 millones de usuarios estadounidenses de Facebook para elaborar un software destinado a influenciar el voto en las presidenciales que ganó Donald Trump.

"Los datos de Facebook no fueron utilizados por Cambridge Analytica en el marco de los servicios suministrados a la campaña presidencial de Donald Trump" y "ninguna publicidad dirigida" fue realizada "para ese cliente", dijo la empresa este lunes.



Facebook anunció recientemente haber "suspendido" la cuenta de Cambridge Analytica.



Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer (la edición dominical del diario británico The Guardian), Cambridge Analytica habría recuperado datos de varias decenas de millones de usuarios, sin pedirles su consentimiento con los que habría creado un programa destinado a prever e influenciar el voto de los electores.



El New York Times afirma que todavía existen copias de los datos obtenidos por Cambridge Analytica.



Filial estadounidense de la empresa británica de marketing SCL, Cambridge Analytica trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y es conocida por haber suministrado soluciones de colecta de datos y de identificación de público objetivo durante la campaña del grupo pro-Brexit Leave.



La empresa fue financiada con 15 millones de dólares por Robert Mercer, un hombre de negocios estadounidense que hizo fortuna en los fondos buitre y que es uno de los principales donantes del Partido Republicano.