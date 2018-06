Una madre de familia de 28 años sin antecedentes estaba detrás de una de las principales plataformas ilegales en Francia, desmantelada el martes pasado, en la "deep web", una parte escondida de internet propicia a diferentes tráficos ilícitos.

El sitio "Black Hand" (mano negra), que desde hace dos años vendía estupefacientes, armas, documentos falsos, datos bancarios robados, entre otros, fue "desmantelado" con el arresto de cuatro personas y la incautación de cerca de 4.000 euros (4.640 dólares) en efectivo y 25.000 euros en monedas virtuales.

La administradora, detenida el martes en la región de Lille (norte), "era conocida bajo el seudónimo de Anoushka, aunque tuvo otros, como Hadès", explicó un responsable del operativo realizada por la Dirección francesa de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras (DNRED, por sus siglás en francés), que pidió el anonimato.

"Una mujer a este nivel es algo bastante original", comentó, añadiendo que la sospechosa tiene dos hijos y estaba desempleada.

Anoushka no creó el foro "Black Hand", pero heredó su gestión. No obstante, esta no era su primera experiencia en la "deep web" (o "dark net"), aunque la mujer no tenía el perfil de una "ingeniera informática 'geek'", según él.

Dos 'moderadores-vendedores' fueron también detenidos e imputados el sábado, así como un "simple vendedor", entre "decenas" presentes en la plataforma que contaba 3.000 miembros. La investigación duró un año.

Los arrestos se produjeron durante un operativo "simultaneo" en las regiones de Lille, Montpellier y Marsella, estos dos últimos en el sur de Francia, para que "no alerten a los otros por mensajes encriptados". "Aunque no se conocen en la vida real, están a menudo en contacto".

Si bien es "muy difícil" evaluar la facturación del foro, el investigador estima que la administradora ganaba "decenas de miles de euros al año".

"No pudimos detenerlos a todos", señala, pero "seguimos investigando a los compradores" del sitio que existía por lo menos desde 2015, "lo que es largo para la 'deep web'".

Alrededor de cuarenta agentes de la DNRED participaron en el operativo, "el primero de su tipo en Francia", según el ministro de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin.

"No hemos capturado a una desconocida", estima el investigador. "Vemos las reacciones, la preocupación en los foros de la deep web, hay reacciones, hay preocupación. Tienen razón de preocuparse. Es lo que buscábamos", concluye.



Fuente: AFP