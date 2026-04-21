El magnate tecnológico Elon Musk no se presentó este lunes 20 a la citación que le había hecho la justicia de Francia para que presentara su testimonio en medio de las investigaciones que enfrentan la red social X y otros servicios que son propiedad del empresario.

El proceso judicial involucra denuncias contra las plataformas de Musk sobre presuntas interferencias en la política interna del Estado galo, difusión de desinformación y la generación de ‘deepfakes’ de carácter sexual e ilegal.

Proceso legal

El actual proceso empezó en julio del 2025 cuando la Fiscalía de París anunció el inicio de una investigación para determinar si el algoritmo de X había sido manipulado para favorecer la interferencia extranjera en la política de Francia.

Las pesquisas se produjeron luego de dos denuncias distintas: una procedente de los diputados Éric Bothorel y Arthur Delaporte y otra realizada por un director gubernamental de seguridad informática.

Los servidores públicos advertían que desde la adquisición de X (antes Twitter) por parte de Musk en el 2022 se produjo una variación en los algoritmos de la red social que definían como un “riesgo para la democracia”, al haber supuestamente favorecido la injerencia exterior en contextos de discusión política junto a la difusión de contenido discriminatorio, negacionista y de odio.

La red social X es investigada en Francia. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP) / MAURO PIMENTEL

“Hay varios indicios que sugieren que Elon Musk está organizando y priorizando información que apoya su ideología y que en cierta medida está distorsionando el flujo de información”, señaló Bothorel en febrero del 2025 a la prensa local.

Las autoridades galas consideran que dentro de este presunto esquema se habría alterado el sistema automatizado de procesamiento de datos de la plataforma. Otros posibles delitos que forman parte del análisis fiscal son la extracción fraudulenta de datos y la operación de una plataforma ilegal en línea por parte de un colectivo organizado.

En el curso de la investigación se integraron a la causa judicial más investigaciones, esta vez por conducta inapropiada debido a proliferación en X de desnudos ilegales y ‘deepfakes’ creados con la herramienta de inteligencia artificial Grok —integrada a la red social— junto a la difusión de contenido relacionado al abuso infantil. El chatbot ya arrastraba polémica adicional, debido a los reportes de que en sus respuestas incluía contenido de odio relacionado a temáticas como el negacionismo del Holocausto.

Este uso de los servicios de Musk alcanzó su pico entre fines del 2025 e inicios del presente año, generando críticas acaloradas a nivel internacional de las que el gobierno francés fue también parte.

Grok se usó para crear 'deepfakes' de imágenes íntimas no consentidas. (Foto: Nicolas Tucat / AFP) / NICOLAS TUCAT

El 2 de enero los ministros Roland Lescure, Anne Le Henanff y Aurore Bergé emitieron un comunicado conjunto en el que condenaban el uso de Grok para la difusión de “contenido sexista y sexual de personas sin su consentimiento” y que se trataba de “delitos penales”. El Poder Ejecutivo galo anunció que denunciaría a X por este motivo y fue así que dicha causa fiscal se amplió para incluir este caso.

Dentro de ese marco, el 3 de febrero la unidad de ciberdelincuencia de la fiscalía parisina llevó a cabo junto a Europol el allanamiento de las oficinas de X en Francia para recabar información. La firma tecnológica respondió condenando la intervención, calificándola de “abusiva” e “infundada”, y el mismo Elon Musk la calificó como un “ataque político”.

“La Fiscalía de París dio amplia publicidad a la redada, lo que dejó claro que la acción de hoy fue un acto abusivo de teatro policial diseñado para lograr objetivos políticos ilegítimos”, indicó la empresa en X.

Quien también salió en defensa de Musk por ese entonces fue Pavel Durov, empresario ruso y cofundador de Telegram, quien ha enfrentado investigaciones en Francia por la gestión de su servicio de mensajería y las actividades ilícitas que se realizaban por medio de este.

“La policía francesa está allanando actualmente la oficina de X en París. Francia es el único país del mundo que está persiguiendo penalmente a todas las redes sociales que brindan a las personas cierto grado de libertad. No se equivoquen: este no es un país libre”, escribió en X Durov, quien fue detenido en el 2024 por las autoridades galas, aunque fue liberado poco después.

(Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Durante la misma semana del peritaje, la Fiscalía de París anunció que llamaba a audiencia libre a Elon Musk y a Linda Yaccarino, exdirectora ejecutiva de la firma, para que presentasen sus declaraciones sobre el caso el lunes 20 de abril. Entre el 20 y el viernes 24 también están citados otros trabajadores de importancia en la empresa.

El dueño de la plataforma de internet no se presentó finalmente al llamado. Si bien es cierto no estaba obligado a estar físicamente en la sesión, tenía la alternativa de brindar su testimonio de forma remota.

De momento, hay otra demanda en curso contra X que podría sumarse al trabajo fiscal en curso. Esta fue emprendida por Reporteros Sin Fronteras, que argumenta que el servicio digital habría introducido políticas que favorecieron directamente a que “la desinformación prospere”.

NADA CON X Rechazo institucional La Fiscalía de París y otras entidades francesas han dejado de difundir sus comunicados en la red social X como parte de una postura institucional que exige responsabilidad en la gestión de las plataformas digitales.

El agravante

Las autoridades francesas tienen la tesis de que el uso condenable de Grok y X habría sido promovido intencionalmente por Elon Musk, lo que supondría cargos adicionales. El argumento de la fiscalía parisina plantea una compleja trama corporativa en la que el multimillonario supuestamente buscó incrementar de forma indirecta el precio de las acciones de SpaceX, que se estima que saldrá a cotizar en bolsa en junio de este año.

Para entender la importancia de este detalle se debe mencionar que la firma aeroespacial de Musk completó con éxito en febrero su fusión con xAI, compañía de inteligencia artificial responsable de Grok y la matriz de X.

Tras completarse la unión de las empresas de Musk, el valor actual de SpaceX, según los mercados privados, rondaría los 1,25 billones de dólares y se estima que tendrá la mayor ronda de oferta pública inicial de la historia, calculándose que duplicaría la salida a bolsa de Saudi Aramco, que recaudó 29.000 millones de dólares en el 2019.

SpaceX y xAI se fusionaron en un gigante que integra sevicios de Internet, inteligencia artificial y viajes espaciales. (Foto Mario Tama/Getty Images) / Mario Tama

La Fiscalía de París sostiene que Musk habría buscado incrementar de forma artificial el tráfico e interacciones dentro de sus plataformas, permitiendo de forma deliberada la generación y difusión de los desnudos, ‘deepfakes’ y otros contenidos cuestionables.

Las autoridades galas consideran que con esto se buscó aumentar de forma “artificial” la valoración de los activos de Musk durante lo que calificaron como una fase de “pérdida de impulso” de X. De ser cierto esto, el magnate, sus firmas y otros líderes corporativos serían cómplices en la propagación del material polémico.

Estas conclusiones fueron compartidas por la Fiscalía de París con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en marzo con la mira puesta en generar un marco de cooperación. La misma información se hizo llegar a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, que se encarga de la regulación de los mercados financieros.

The Wall Street Journal reportó el 18 de abril que la comunicación tuvo una respuesta negativa, ya que las autoridades estadounidenses hicieron saber a sus pares de Francia que no contribuirían con la investigación, acusando al gobierno galo de hacer un uso indebido de su aparato judicial para interferir con la libre actividad de una empresa del país norteamericano.

Elon Musk reaccionó a esta información escribiendo en su cuenta de X que “esto necesita parar”.