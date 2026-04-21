Por Guillermo Vera Ayala

El magnate tecnológico Elon Musk no se presentó este lunes 20 a la citación que le había hecho la justicia de Francia para que presentara su testimonio en medio de las investigaciones que enfrentan la red social X y otros servicios que son propiedad del empresario.

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