Al menos 42 palestinos han sufrido heridas de bala durante la sexta semana de protestas de la Gran Marcha del Retorno en la Franja de Gaza, con los manifestantes intentando acercarse a la valla y los soldados israelíes dispersándolos, informó el Ministerio de Salud palestino.

"A lo largo del día aproximadamente 7.000 palestinos han participado en las protestas en cinco localidades a lo largo de la franja de Gaza", comunicó el Ejército israelí.

El comunicado detalla que los manifestantes "son violentos, queman neumáticos, lanzan piedras a la valla de seguridad y a los soldados y vuelan cometas con objetos ardiendo con la intención de provocar fuegos en territorio israelí".

De los 350 heridos, 42 lo son por fuego real, 20 por balas recubiertas de caucho y el resto por inhalación de gas, caídas, y otras causas, informó el Ministerio de Salud palestino.

Durante las protestas, fuentes palestinas informaron del derribo a pedradas de dos drones israelíes con cámaras por parte de manifestantes; el Ejército confirmó la caída de sus aparatos que estaban "en misión de documentación".



Desde que empezaron las protestas, el 30 de marzo, 48 palestinos han muerto por fuego israelí en Gaza, la mayoría en manifestaciones y otros en incidentes violentos o cuando trataban de cruzar la frontera, y más de 7.000 han resultado heridos, son datos de Ashaf al Qedra, portavoz de Sanidad de Gaza.



Antes de que comenzaran las protestas, el Ejército israelí advirtió a los palestinos que no mandaran cometas con bombas incendiarias hacia Israel, como ha venido sucediendo en las últimas semanas, sin embargo algunos participantes anunciaron que lanzarían 300 de ellas hacia Israel para quemar campos de cultivo.



Un alto cargo de Hamás, gobernante de facto en la franja, Mahmud al Zahar, advirtió a Israel que si continuaba disparando contra manifestantes en la frontera "el mundo entero se sorprenderá de nuestra respuesta".



Al Zahar respondía así a las amenazas israelíes de que golpearían dentro de la franja de Gaza si los manifestantes intentaban penetrar a través de la valla de separación en territorio israelí.



Antes de que comenzara la ola de protestas semanales, el Ejército israelí anticipó que usaría fuego real contra cualquiera que intentase dañar la valla de seguridad y entrar en Israel.



El uso de balas letales contra manifestantes ha sido criticado desde dentro y fuera de Israel, y organizaciones de derechos humanos han pedido al Tribunal Supremo israelí que cancele las reglas de combate que permiten a los soldados disparar contra manifestantes puesto que no son una amenaza inmediata ni concreta para la vida humana.



El Gobierno israelí respondió diciendo que las protestas palestinas en la frontera con Gaza caen dentro de la categoría de estado de guerra, de modo que las leyes de derechos humanos no aplican a las normas de combate. EFE

Fuente: Reuters