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Resumen

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Jacob Coxon renunció a Anthropic y advirtió que la IA podría acabar con el mundo antes de 2030. (Foto: Chat GPT)
Jacob Coxon renunció a Anthropic y advirtió que la IA podría acabar con el mundo antes de 2030. (Foto: Chat GPT)
/ Chat GPT
Por Fernando Roca Canales

El investigador Jacob Coxon decidió dejar Anthropic y hacer pública una advertencia que rápidamente generó preocupación dentro y fuera de la industria tecnológica. El investigador británico, que durante los últimos tres años trabajó en investigación de preentrenamiento tanto en OpenAI como en Anthropic, afirmó que ambas compañías “no están actuando de manera responsable” y que están avanzando hacia una inteligencia artificial que podría terminar superando ampliamente las capacidades humanas.

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