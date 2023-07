PUNTO DE VISTA

“La contaminación en realidad es bastante más amplia de lo que se teme”

Carlos Umaña

Miembro de la directiva de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN)

La Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, mi organización, también se opone al plan japonés. Se hizo una presentación ante el foro de las islas del Pacífico, que contrató a un panel independiente de científicos que generaron serias dudas. Hay varios cuestionamientos que ni TEPCO ni el organismo nuclear de la ONU han podido responder.

Por ejemplo, se han muestreado muy pocos de los tanques que contienen esta agua radiactiva, no se han tomado en cuenta cosas como el lodo que queda en el tanque, ni varias otras consideraciones en relación con la contaminación medioambiental.

Ya hay una contaminación alta de prácticamente todo el Océano Pacífico con la radiación que se ha generado por el desastre del 2011. La exposición crónica a la radiación genera una incidencia más alta de cáncer y otras enfermedades. Se puede medir que se ha afectado más que todo a la comunidad pesquera. Entonces es posible que esta radiación tenga efectos no solo en la salud humana por el consumo de productos marinos, sino también en los ecosistemas. Es una contaminación que no se está midiendo seriamente por un afán político y nuclearista. Recordemos que la OIEA es también una organización que promueve la energía nuclear, lo que le lleva a decir prácticamente que la disolución es la solución para la contaminación y no es así. Con ese pensamiento se convirtió al mar en un basurero.

La medida japonesa podría tener impacto en Latinoamérica y eso tampococ se ha tomado en cuenta. No se han respondido las dudas sobre cómo van a afectar estas radiaciones a otros lugares, cómo van a ser las corrientes que van a afectar a toda la zona del Pacífico. Se ha visto, por ejemplo, que la radiación de Fukushima ha llegado a las costas de California, entonces ahora pues esto podría perfectamente también a las costas del Pacífico de nuestra región y al resto del mar.

Una de las cosas que se dijo con Fukushima inicialmente fue que no hubo liberación atmosférica como sÍ hubo con Chernóbil. En el caso de Fukushima, la contaminación ha sido más hacia el Océano Pacífico y esa contaminación en realidad es bastante más amplia de lo que se teme. Y si estamos hablando, por ejemplo, islas como las islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador, y de varias otras islas en el Pacífico, pues definitivamente sí nos afecta.