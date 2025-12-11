Juan Luis Del Campo
Juan Luis Del Campo

¿Funcionaría en el Perú una prohibición de redes sociales para menores de 16 años? Dos expertos desmenuzan sus supuestos beneficios y complicaciones
Un controvertido experimento empezó esta semana en Australia, que se ha convertido en la primera nación en prohibir a los menores de 16 años acceder a las redes sociales, una medida ‘sui géneris’ cuyas consecuencias son observadas con atención por los gigantes tecnológicos afectados y los gobiernos de naciones o entidades interesadas en adoptar normas similares como Malasia, Dinamarca y la Unión Europea.

