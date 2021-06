Es la reunión de líderes mundiales más esperada, después de dos años en que la pandemia del coronavirus impidiera que los jefes de Estado de los siete países más industrializados se vieran las caras en persona. El Grupo de los Siete (G7) se reúne desde hoy viernes en Cornualles, al suroeste de Inglaterra, pero con un evidente cambio de rostro y ánimo.

Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se convertirá, sin duda, en el protagonista pues está empecinado en darle vuelta a la política exterior aislacionista que caracterizó a Donald Trump, su antecesor.

En la última edición de la cumbre del G7, realizada en agosto del 2019 en Francia, hubo fuertes tensiones entre el republicano y sus aliados occidentales. Lo mismo ocurrió en el 2018 cuando Trump se negó a firmar el documento final.

Biden quiere hacer resonar ahora el lema “Estados Unidos ha vuelto” en su primera gira internacional en la que busca reforzar el multilateralismo y el liderazgo de su país en Occidente.

“Estoy deseoso de trabajar con nuestros aliados y socios para construir una economía mundial más justa e inclusiva. Pongámonos a trabajar”, escribió en Twitter el presidente estadounidense antes de la cumbre.

La reunión se celebra anualmente en el país que tiene la presidencia rotatoria. Los miembros del G7 son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Estos son las discusiones claves en esta cumbre que culminará el domingo:

1. Pandemia y vacunación

Mientras los países desarrollados se alistan para una apertura casi total tras el asedio del coronavirus, la vacunación sigue avanzando. Justamente, el tema de la inmunización es clave pues no será suficiente dejar atrás la pandemia mientras el virus siga circulando o la población del resto de países no se vacune.

Ante esta situación, se ha adelantado que los jefes de Estado del G7 acodarán proporcionar “al menos mil millones de dosis”, ya sea donándolas o financiándolas, para acabar con la pandemia en el 2022, según señaló el Gobierno Británico en un documento.

Los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron se abrazan en el inicio de la cumbre del Grupo de los Siete (G7). (Phil Noble, Pool via AP)

Estados Unidos ya se ha comprometido a donar 500 millones de dosis de Pfizer/BioNTech y el Reino Unido 100 millones de vacunas excedentes, principalmente mediante el programa Covax. No obstante, organizaciones internacionales han señalado que es una cantidad insuficiente pues se necesitan al menos 11.000 millones de dosis para erradicar una pandemia que ya ha matado a 3,7 millones de personas.

Estados Unidos y Francia se han mostrado a favor de suspender las patentes para permitir la producción masiva de vacunas, pero Alemania se ha opuesto a la iniciativa. Una cuarta parte de los 2.300 millones de dosis administradas en todo el mundo hasta la fecha lo fueron en los países del G7, que solo albergan 10% de la población mundial. Los países de renta baja, según la definición del Banco Mundial, cuentan actualmente con solo el 0,3% de las dosis inyectadas.

2. China: el rival

Un tema en que tanto Trump como Biden son coincidentes es en China y en neutralizar su creciente influencia.

Los países de la Unión Europea presentes en el G7 (Francia, Alemania e Italia) junto a las autoridades comunitarias sincronizaron este viernes sus posiciones para buscar en la cumbre una posición común sobre China, que después trasladarán al presidente de Estados Unidos. Según fuentes de la Presidencia francesa, los países comunitarios determinaron la línea de actuación común, que considera a China “un rival sistémico, un socio ante los retos globales, y un competidor”.

De izquierda a derecha: el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga; el primer ministro británico, Boris Johnson; el primer ministro de Italia, Mario Draghi; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y la canciller alemana, Angela Merkel. AFP

Sin embargo, Beijing no está dispuesto a ceder y no dudó en criticar duramente a las potencias occidentales. “El multilateralismo real no consiste en un pseudomultilateralismo basado en los intereses de pequeñas camarillas”, aseveró el responsable de asuntos diplomáticos en el Partido Comunista chino, Yang Jiechi, en una conversación telefónica con Antony Blinken, el secretario de Estado de EE.UU.

3. Economía

La cumbre del G7 abordará medidas para una recuperación económica “más justa, sostenible e inclusive que responda a los desafíos únicos de nuestro tiempo”, según anunció la Presidencia estadounidense.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, y los líderes de los países del G7 han acordado seguir con sus políticas de apoyo a la economía global “el tiempo que sea necesario” para crear una recuperación “fuerte y equilibrada”, según un comunicado de la Casa Blanca. De acuerdo con la nota, las siete economías más desarrolladas buscan que la salida de la crisis generada por la pandemia “beneficie a la clase media y a las familias trabajadoras”.

Estas medidas se sumarían, de adoptarse, al impuesto mínimo global de sociedades que los ministros de Finanzas de este grupo acordaron la pasada semana en una reunión en Londres, y que EE.UU. califica de “prioridad”. La tasa, que sería de al menos un 15%, ha recibido el impulso decisivo de Biden desde que llegó a la Casa Blanca, después de que Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump evitase comprometerse con esta iniciativa, que se debate en el seno de la OCDE.

4. El reto climático

La lucha contra el cambio climático será la otra prioridad de la cumbre, que promete ser neutra en carbono, antes de la gran conferencia de la ONU sobre el clima, la COP26, prevista para noviembre en Escocia.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anfitrión de la cumbre, aspira a un “Plan Marshall” para ayudar a los países en desarrollo a descarbonizar sus economías, según “The Times”, similar a la masiva financiación estadounidense dedicada a la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Boris Johnson saluda a la primera dama estadounidense, Jill Biden. AFP / POOL / Patrick Semansky

En mayo, los ministros de Medio Ambiente del G7 se comprometieron a poner fin a las ayudas públicas a las centrales eléctricas de carbón este año, prometiendo “esfuerzos ambiciosos y acelerados” para reducir sus emisiones de CO2.

En la víspera de la cita, Johnson y Biden mostraron un frente común sobre la emergencia climática, aprobando una nueva “Carta Atlántica” que también hace hincapié en la necesidad de hacer frente a los ciberataques.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO