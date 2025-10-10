Luego de dos años de guerra, Israel y Hamás firmaron el pasado miércoles la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El acuerdo prevé la liberación de 48 rehenes, la excarcelación de unos 2.000 presos palestinos —250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 prisioneros— y el repliegue de tropas israelíes.

El alto el fuego entrará en vigor 24 horas después de que el Gobierno de Israel lo ratifique. En ese lapso, el Ejército deberá retroceder hasta la primera línea de repliegue. En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que los rehenes serían liberados “probablemente el lunes”.

Trump anunció el entendimiento en un mensaje en Truth Social: “Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna (…) TODOS los rehenes serán liberados muy pronto”. Añadió: “¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!”, y agradeció a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía por su trabajo en El Cairo para “un evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS SEAN LOS PACIFICADORES!”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería ganar el premio Nobel de la Paz. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Hamás ha planteado dos preocupaciones principales: quién garantizará que el primer ministro Benjamín Netanyahu cumplirá lo pactado y no ordenará reanudar los bombardeos una vez entregados los rehenes —como ocurrió en el intento de tregua de marzo—, y hasta dónde se retirarán las tropas israelíes. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar señaló que harán público más adelante el perímetro de retirada, aún por definir.

Quedan etapas críticas para pacificar la Franja y abrir la reconstrucción. A poco más de dos años del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás perpetró el ataque en territorio israelí que dejó cientos de muertos y decenas de secuestrados, el balance en Gaza es devastador.

Palestinos desplazados internos celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de octubre de 2025. (EFE/EPA/HAITHAM IMAD) / HAITHAM IMAD

La guerra en cifras

A dos años del 7 de octubre de 2023, la guerra en Gaza deja más de 67.000 palestinos muertos y cerca de 170.000 heridos, según datos consolidados por la ONU y organismos académicos a partir de los reportes sanitarios locales. Israel reporta 1.200 muertos por el ataque inicial de Hamás y afirma haber perdido 466 soldados en la campaña terrestre. El nuevo acuerdo de cese del fuego y canje de rehenes abre una salida, pero la devastación es generalizada.

Mediadores en las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto anunciaron el jueves en la televisión egipcia que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo sobre un intercambio de rehenes y prisioneros y sobre la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. (Eyad BABA / AFP) / EYAD BABA

El impacto humanitario es extremo: al menos 90% de la población —más de 2 millones de personas— fue desplazada una o varias veces. Solo 14 de 36 hospitales siguen operativos de forma parcial y amplias zonas residenciales quedaron arrasadas. La desnutrición infantil y materna se disparó durante 2025. Un reciente estudio de una agencia de la ONU — publicado en The Lancet— advirtió que más de 54.600 niños menores de 5 años en Gaza podrían estar gravemente desnutridos y más de 12.800 están gravemente afectados.

De cada 10 personas, una ha perdido la vida o ha sido herida en un ataque israelí. Nueve están desplazadas. Al menos tres no han comido durante días. De cada 100 niños, cuatro han perdido a uno o ambos padres. De cada 10 edificios que existían en Gaza antes de la guerra, ocho están dañados o destruidos. De cada 10 hogares, nueve están destrozados. De cada 10 acres de tierras de cultivo, ocho están arrasados (más de tres de cada cuatro hectáreas).

Fotografía tomada el 11 de julio en la ciudad de Gaza de Nour Al-Shaer, de ocho meses de edad, con desnutrición grave, que es examinada por una enfermera de MSF. Foto: EFE/MSF/Nour Alsaqqa / Nour Alsaqqa

La destrucción material exige un esfuerzo de reconstrucción estimado en US$53.000 millones, según la evaluación conjunta del Banco Mundial, la ONU y la UE que cubre daños, pérdidas y necesidades en casi todos los sectores.

La guerra también dejó un récord de víctimas entre quienes informan y asisten: el CPJ documenta al menos 239 periodistas y trabajadores de medios muertos en la región desde 2023, mientras que en Gaza han muerto 543 trabajadores humanitarios, incluidos más de 370 de UNRWA, el mayor saldo para un solo conflicto en la historia de la ONU

En el frente militar, Israel movilizó 360.000 reservistas al inicio de la guerra y asegura haber bombardeado más de 40.000 “objetivos” en el primer año de operaciones. Estimaciones académicas calculan decenas de miles de toneladas de munición empleadas, aunque no existe un conteo oficial único y las cifras varían según las fuentes.

Soldados israelíes en la frontera entre Gaza e Israel.

En los dos años transcurridos desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, el gobierno de Estados Unidos ha gastado 21.700 millones de dólares en ayuda militar a Israel yentre 9.650 y 12.070 millones de dólaresen operaciones relacionadas en todo el Medio Oriente, para un total de más de 31.000 millones de dólares y la cifra sigue aumentando.

Además… Daños en infraestructura •Escombros generados:53,5 millones de toneladas de restos y materiales peligrosos (al 4 de abril de 2025). Limpiarlos podría tomar más de 14 años según estimaciones de la ONU. •Sitios patrimoniales dañados:114 bienes culturales verificados por UNESCO (6 de octubre de 2025)—templos, edificios históricos, y yacimientos arqueológicos. •Escuelas inutilizadas: El 92% de los edificios escolares requieren reconstrucción total o rehabilitación mayor para operar. •Agricultura perdida: Más del 80% de la superficie cultivable ha quedado dañada; dos tercios de los pozos agrícolas quedaron fuera de servicio; 96% del ganado se ha perdido y el 1% de las aves, de acuerdo a informe. •Residuos sólidos sin recojo: el 42% de las familias vive cerca de basura no recolectada, con 900.000 personas expuestas. •Contaminación por explosivos: Se ha reportado amplia presencia de munición sin explotar; ya hay víctimas civiles por artefactos no detonados y el acceso humanitario se ve obstaculizado.

El capítulo de los rehenes sigue siendo clave. El ataque del 7-1O dejó 251 secuestrados; a inicios de esta semana las autoridades israelíes estimaban 48 aún por recuperar —con al menos 20 confirmados vivos—. El acuerdo anunciado prevé su liberación y la retirada israelí a una línea acordada, a la espera de ratificación gubernamental.