El subsuelo de Ucrania representa un activo estratégico de alta complejidad cuyo control real permanece severamente comprometido. La concentración de reservas de litio, titanio, uranio y tierras raras motivó el acuerdo de reconstrucción bilateral firmado entre Washington y Kiev en abril del 2025 para distribuir regalías futuras. Sin embargo, la viabilidad de este pacto técnico colisiona con el control territorial real. El Kremlin ha optado por instrumentalizar económicamente las áreas ocupadas sin esperar una resolución diplomática. Durante el 2026, Moscú formalizó la concesión de licencias de explotación en 18 yacimientos estratégicos, adjudicándolas directamente a corporaciones privadas de connacionales rusos y a consorcios bajo el control directo del Estado invasor, específicamente a través del holding de defensa Rostec. En paralelo, consolidó la infraestructura financiera del Donbás mediante la integración operativa del yuan junto a Beijing. Esta dinámica evidencia que la confrontación euroasiática ha trascendido el vector territorial para transformarse en una competencia de aseguramiento extractivo acelerado. En este escenario, cualquier negociación de paz futura no se limitará a fijar fronteras, sino que determinará la titularidad jurídica de activos mineros de valor sistémico.

Frente a la parálisis en el frente oriental, Sudamérica emerge como el principal vector de estabilización y diversificación para las cadenas de suministro occidentales, ofreciendo una alternativa sin el severo descuento por riesgo político que penaliza a los activos ucranianos. El Triángulo del Litio concentra más de la mitad de los recursos globales identificados, mientras que Brasil es el segundo poseedor de reservas de tierras raras, superado solo por China. Asimismo, la producción regional cubre el 40% de la demanda global de cobre, un insumo crítico que requiere un flujo de inversión estimado por Citi en 780.000 millones de dólares hacia el 2035 para evitar un déficit estructural en la transición energética.

La diplomacia económica de Estados Unidos ha reaccionado mediante una estrategia explícita de diversificación geográfica. El marco de cooperación minera suscrito con Argentina en febrero del 2026 capitaliza las ventajas del régimen de estabilidad fiscal a 30 años en provincias como San Juan, Catamarca y Salta. En paralelo, el memorando bilateral con Chile busca asegurar el acceso al cobre y al litio, aprovechando el diseño institucional de Codelco para limitar indirectamente la penetración del capital estatal chino en salares estratégicos. Esta arquitectura de seguridad mineral se expandió sustancialmente en Washington D.C., durante la Cumbre Ministerial de Minerales Críticos de febrero del 2026, donde Estados Unidos sumó once acuerdos de cooperación con economías de la región, incluyendo a Perú, Ecuador y Paraguay. El caso paraguayo resulta ilustrativo respecto al valor de nicho en la región, potenciado por una singularidad de alto valor estratégico: su firme alineamiento con Taiwán y la consecuente ausencia de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Esta inmunidad geopolítica al capital de Beijing reduce el riesgo de interferencia exógena en sus cadenas extractivas, consolidando a Asunción como un socio de máxima confianza para el Capitolio. Aunque las prospecciones de uranio en el Chaco y Caazapá han captado capital canadiense por 700 millones de dólares proyectados, las auditorías de geólogos independientes delimitan el recurso real identificable entre 4.600 y 4.800 toneladas métricas en zonas como Yuty, a falta de reservas certificadas. Aun así, el potencial paraguayo en titanio en Alto Paraná mantiene al país dentro de la órbita de Washington como un proveedor especializado de alta prioridad.

Esta reconfiguración del mapa de abastecimiento introduce una variable de asimetría comercial que los gobiernos sudamericanos comienzan a instrumentalizar. Al consolidarse como el único proveedor prioritario viable fuera de la zona de influencia de Beijing y de la volatilidad ucraniana, la región adquiere un poder de contrapartida inédito frente a Washington. Este monopolio geográfico de recursos de transición opera como una palanca de negociación bidireccional: la dependencia crítica de las industrias aeroespacial, tecnológica y militar estadounidenses respecto al litio, cobre y titanio regional otorga a las capitales sudamericanas un mecanismo de defensa frente a las presiones arancelarias y las políticas proteccionistas de la Casa Blanca. El acceso preferencial a estos yacimientos ya no se gestiona como una concesión pasiva, sino como un activo diplomático intercambiable por exenciones impositivas y acceso irrestricto a los mercados norteamericanos.

La consolidación de Sudamérica como un entorno de menor prima de riesgo genera un impacto directo e inverso sobre la prolongación del conflicto en Europa del Este. Al reducir la dependencia crítica respecto a los depósitos ucranianos de litio y tierras raras, se erosiona la urgencia económica que justificaba el sostenimiento financiero y militar indefinido de Kiev por parte del Capitolio. Aunque Ucrania retiene valor estratégico ineludible en el mercado del uranio y del titanio, ha dejado de ser la única opción de seguridad nacional frente al cuasi-monopolio de Beijing. Consecuentemente, la apertura de cada nuevo frente extractivo en la cordillera andina o la plataforma chaqueña incrementa la resiliencia industrial de Occidente y, de manera asimétrica, desplaza el poder de negociación en el tablero geopolítico global, restándole urgencia a Washington en cualquier mesa de negociación frente a Moscú.

(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University.