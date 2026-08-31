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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Irma Montes Patiño

El subsuelo de Ucrania representa un activo estratégico de alta complejidad cuyo control real permanece severamente comprometido. La concentración de reservas de litio, titanio, uranio y tierras raras motivó el acuerdo de reconstrucción bilateral firmado entre Washington y Kiev en abril del 2025 para distribuir regalías futuras. Sin embargo, la viabilidad de este pacto técnico colisiona con el control territorial real. El Kremlin ha optado por instrumentalizar económicamente las áreas ocupadas sin esperar una resolución diplomática. Durante el 2026, Moscú formalizó la concesión de licencias de explotación en 18 yacimientos estratégicos, adjudicándolas directamente a corporaciones privadas de connacionales rusos y a consorcios bajo el control directo del Estado invasor, específicamente a través del holding de defensa Rostec. En paralelo, consolidó la infraestructura financiera del Donbás mediante la integración operativa del yuan junto a Beijing. Esta dinámica evidencia que la confrontación euroasiática ha trascendido el vector territorial para transformarse en una competencia de aseguramiento extractivo acelerado. En este escenario, cualquier negociación de paz futura no se limitará a fijar fronteras, sino que determinará la titularidad jurídica de activos mineros de valor sistémico.