Conforme a los criterios de Saber más

La administración de justicia es uno de los pilares de cualquier país. Una figura que destaca en esta materia es la del jurado popular, una institución ajena a las raíces del Perú pero que tiene un rol clave en varias naciones desarrolladas. También está muy presente en la cultura popular occidental gracias a películas y series de televisión.

En esencia, este mecanismo consiste en dar la potestad a los ciudadanos de impartir justicia y existe, con mayor o menor peso, en Europa y América, siendo Estados Unidos el país que le otorga máxima relevancia. Uno de los candidatos a la presidencia del Perú en las elecciones del año entrante, George Forsyth, ha lanzado la propuesta de que ciudadanos integren, “como en las películas”, jurados en los juicios por actos de corrupción.

Se trata de un sistema que funciona de forma diferente según el país, que a su vez se rige por un modelo jurídico particular. Así, la mayoría de naciones occidentales elige al jurado según su sistema de Derecho, por lo que el tribunal puede ser básicamente puro, si es de estilo anglosajón; o mixto o escabinado, si está compuesto por jueces y ciudadanos legos en derecho.

Pero no en todas las naciones el modelo del jurado popular ha tenido éxito o se ve con buenos ojos. En el Perú, donde nuestro sistema de justicia no se basa en el ‘common law’, que es el modelo que aplican en Estados Unidos y en el Reino Unido, los expertos consideran que incluir un jurado civil no tiene fundamento.

“Nosotros seguimos una tradición romana. Intentar trasladar aquí esa figura de los tribunales [civiles] a nuestro sistema de justicia es un despropósito”, dijo a El Comercio el abogado Rafael Chanjan, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP.

Para entender mejor la tradición judicial que envuelve a este modelo en el mundo, repasamos las formas en las que el jurado popular funciona en diversos países.

Estados Unidos

Regido bajo el modelo anglosajón del ‘common law’, el jurado es una pieza central del sistema legal de Estados Unidos.

Según la Constitución estadounidense, donde la figura existe desde la fundación del país, el jurado debe estar íntegramente compuesto por ciudadanos sin experiencia en derecho y estará presente en todos los casos federales penales y casos civiles donde haya una disputa por valor superior a 20 dólares, indica el diario español “El Mundo”.

Cualquier ciudadano del país puede ser llamado a participar en un jurado, que debe estar integrado por un mínimo de seis personas y un máximo de 12.

El jurado elegido decidirá si el acusado es inocente o culpable, y después el juez determina la sentencia. El gran jurado, que se utiliza solo en algunos casos y puede tener hasta 23 miembros, aconseja también sobre los cargos y la probable causa del crimen.

“Por historia y por tradición, los países anglosajones jamás confiaron el juzgamiento de las causas penales y civiles a funcionarios del Estado, sino que antes bien, en consonancia con principios profundamente democráticos y republicanos, han reservado en exclusiva el juicio a sus ciudadanos”, indican Andrés Harfuch y Cristian Penna en la investigación “El juicio por jurado en el continente de América”.

La figura fue incluida en la Constitución por los colonos británicos y la jurisprudencia ha ido detallando su composición y uso.

Los integrantes de un jurado son seleccionados al azar por cada corte de distrito y deben cumplir algunos requisitos para desempeñar la función.

Reino Unido

La práctica del juicio por jurado popular, que llegó a Inglaterra tras la invasión normanda, fue generalizada por Enrique II y alcanzó su plenitud con la firma de la Carta Magna en 1215.

Desde entonces sus atribuciones se han ido afinando y, aunque en el Reino Unido hoy funcionan tres sistemas judiciales paralelos según el territorio en cuestión, el uso del jurado se reserva para delitos penales y ofensas graves, tales como difamación o fraude.

Los jurados están integrados por 12 miembros. En el pasado era necesario llegar a un veredicto unánime, pero ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total en el veredicto, ahora basta con que se alcance una mayoría de 10 a 2, siempre con aprobación del juez.

Quienes son designados como jurados tienen que seguir una larga lista de obligaciones, incluida la reserva total de los casos. En caso de incumplir alguna de las indicaciones se exponen a ser juzgados por desacato.

Según “El Mundo”, en décadas recientes ha habido intentos de eludir el uso del jurado para delitos graves para evitar un estancamiento del sistema jurídico.

El debate aumentó en los últimos meses luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, Lord Burnett, propusiera suspender el derecho a juicio por jurado para evitar tener habitaciones llenas de gente durante la pandemia, indica el diario británico “The Guardian”.

Alemania

Desde mediados del siglo pasado, en Alemania existe un tipo de jurado mixto que es pieza clave del derecho procesal penal del país.

En este modelo concurren ciudadanos sin experiencia en derecho y magistrados técnicos. Ambos grupos constituyen un colegio legal que enjuicia la totalidad del procedimiento en base a decisiones adoptadas por la mayoría.

Así, se encargan de realizar el juicio oral, determinar la culpabilidad o absolución y establecer la pena, así como la posible responsabilidad civil.

El sistema es visto en el país como una garantía de independencia de los tribunales y como un modelo crucial para que los ciudadanos conozcan la jurisdicción y las leyes que rigen a la nación.

Dependiendo del tribunal específico, un jurado puede estar compuesto por un solo juez profesional o una combinación de jueces profesionales y “jueces legos”. En casos menores, puede haber un solo magistrado profesional que presida. O, si los cargos son severos, puede haber hasta cinco personas evaluando el caso; tres jueces profesionales y dos jueces legos o cinco jueces profesionales.

Los jueces legos son ciudadanos comunes seleccionados por un comité para servir un período de tiempo predeterminado.

Francia

Francia tiene cortes de varios tipos de constitución. Uno de ellos es el tribunal penal con jurados (Cour d’assises), que se compone por tres magistrados y seis ciudadanos elegidos por sorteo.

Sus fallos pueden ser apelados al superior Cour d’assises d´appel, compuesto por tres jueces profesionales y nueve miembros del jurado.

A los jurados la ley les plantea un único aspecto como su mayor obligación: ¿tiene usted una íntima convicción?

En la última década, el sistema de jurado popular ha provocado críticas en algunos sectores del país que afirman que incorporar ciudadanos a las cortes significa un gasto extra para cada proceso.

España

La figura del jurado popular en España solo se da en el orden penal y en supuestos referidos a delitos tasados en la ley como homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, cohecho o malversación de caudales público, indica el diario “El país”.

Los nueve ciudadanos que integran este órgano judicial están bajo la dirección técnica de un juez profesional, que deberá guiar el proceso sin predeterminar ni influir en la decisión del jurado, ni tomar parte en la votación final.

Los miembros del jurado son elegidos para cada caso y deben cumplir una serie de requisitos.

Latinoamérica

En América Central y el Caribe, el conjunto de naciones que formaron parte del Commonwealth inglés retienen el sistema de jurados clásico que heredaron de la Corona británica.

Se trata de Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bermudas, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Dominica, Granada, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad y Tobago. También la República Cooperativa de Guyana, ex colonia británica en América del Sur.

Pero en esta región encontramos también a cuatro países de tradición iberoamericana que han adoptado al modelo de jurado clásico –aun con ciertas variantes– y lo ejercen desde hace largo tiempo. Se trata de Nicaragua, Panamá, El Salvador y Puerto Rico.

Asimismo, la figura está presente en la Constitución de Argentina desde 1853, pero ha sido en años recientes que algunas provincias, principalmente Córdoba, han avanzado en su implementación. La figura de jurado popular también existe en Brasil.





______________________

VIDEO RECOMENDADO

Los estadounidenses recibirán el lunes las primeras vacunas contra el COVID-19