Washington. George Papadopoulos, ex asesor de política exterior de la campaña electoral del presidente Donald Trump fue sentenciado a 14 días de prisión el viernes, por mentirle a agentes del FBI sobre contactos con rusos que desencadenaron una investigación sobre una posible colusión con Moscú.



George Papadopoulos "mintió en una investigación que era importante para la seguridad nacional", dijo el juez federal Randolph Moss, quien también dispuso una multa de 9.500 dólares. La sentencia incluye un año de libertad supervisada con servicio comunitario.

Ex asesor de Donald Trump sentenciado 14 días de cárcel por mentir en pesquisa sobre Rusia (Foto: Reuters)

El ex asesor de Trump había alcanzado un acuerdo por el que se declaró culpable y aceptó cooperar con el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, quien dirige las pesquisas sobre la supuesta coordinación entre la campaña del ahora mandatario y el Kremlin para perjudicar a su rival electoral, Hillary Clinton.

En octubre de 2017, el ex consejero de política internacional de Trump acordó colaborar con Mueller, convirtiéndose en el primer investigado de la trama en acercarse a los investigadores para evitar una sentencia mayor.

De este modo, Papadopoulos admitió que había mentido al FBI en enero de 2017 sobre una conversación que mantuvo en abril de 2016 con un profesor ruso con conexiones con el Kremlin.



En esa conversación, que se produjo cuando Papadopoulos era asesor de política exterior de la campaña de Trump, el citado profesor le prometió "miles de correos electrónicos" con información comprometedora sobre la candidata demócrata Hillary Clinton.



Con este sujeto, Papadopoulos también abordó un potencial encuentro entre el entonces candidato republicano y el presidente ruso, Vladimir Putin, algo que finalmente no se fraguó.

De acuerdo a la defensa del joven asesor, el condenado puso sobre la mesa la propuesta y aunque esta no fue bien recibida por muchos de los miembros del equipo del magnate, el ahora mandatario asintió con la cabeza y delegó entonces el asunto en el que ahora es su fiscal general, Jeff Sessions.

En las últimas fechas se había especulado en la prensa nacional sobre la posibilidad de que Papadopoulos decidiera cancelar el acuerdo con Mueller después de que la fiscalía pidiera una pena máxima que implicara un tiempo de prisión, aunque finalmente no ha sido así.



La condena llega 17 días después de que declarasen culpable al ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, por delitos de fraude en el marco de la trama rusa y confesara su culpabilidad en varios delitos su ex abogado personal Michael Cohen, quien vinculó al mandatario con delitos de violación de normas de campaña.

Fuente: AFP y EFE