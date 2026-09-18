El reciente desvío de 52 millones de dólares en asistencia militar por parte de Estados Unidos desde enclaves del Medio Oriente y Europa Oriental hacia América Latina representa un cambio de paradigma geopolítico. Al reasignar presupuestos de Iraq, Eslovaquia o Macedonia del Norte hacia Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, la Casa Blanca ejecuta un rediseño estratégico de sus prioridades globales. En un mundo donde la hegemonía se disputa en múltiples tableros, este giro devuelve a la región su condición de frontera crítica, transformando la cooperación regional en una sólida muralla frente a las amenazas del siglo XXI.

Desde el punto de vista geoestratégico, la medida apuntala la estabilidad de las democracias andinas, aliadas históricas en una zona asediada por la inestabilidad. Al consolidar la iniciativa bajo el Escudo de las Américas, la diplomacia estadounidense reconoce que la viabilidad de sus socios latinoamericanos está ligada a su propia seguridad nacional. Para el Perú, este influjo de capital constituye una herramienta de legitimación soberana para ejercer control efectivo sobre sus fronteras, modernizando los sistemas de defensa para blindar las rutas comerciales y las cadenas de suministro globales frente a las economías ilícitas.

Ante este avance, la izquierda parlamentaria intenta levantar cuestionamientos jurídicos infundados, alegando una supuesta vulneración al artículo 57 de la Constitución. Sin embargo, estas objeciones se desmoronan: el Ejecutivo cumplió estrictamente con la normativa al dar cuenta formal al Congreso de manera transparente. Al tratarse de una subvención militar unilateral del programa de financiamiento militar extranjero y no de un tratado internacional que ceda soberanía o cree un nuevo tribunal, la medida no requiere ratificación legislativa previa, inhabilitando el relato de una oposición que busca amarrar de manos al Estado ante la urgencia de la seguridad nacional.

Asimismo, los críticos pretenden instrumentalizar el convenio marco suscrito el pasado 4 de febrero para sembrar suspicacias sobre el control de minerales críticos como cobre y litio. La realidad demuestra todo lo contrario: la adhesión al Escudo de las Américas guarda una relación virtuosa con dicho acuerdo, puesto que el apoyo en inteligencia y logística actúa como un blindaje indispensable contra el sabotaje criminal, el narcotráfico y las mafias de la minería ilegal. Lejos de entregar los recursos nacionales, esta alianza asegura la soberanía del Perú sobre sus yacimientos, consolidando un entorno seguro para el desarrollo sin la interferencia de organizaciones delictivas transnacionales.

Este redireccionamiento monetario carece de las contraprestaciones que la oposición denuncia. Es una subvención directa y no reembolsable, por lo que no genera deuda pública ni condicionamientos financieros. Las especulaciones sobre imposiciones migratorias o de refugiados no tienen sustento, pues el marco de cooperación se limita estrictamente a la transferencia tecnológica, el equipamiento avanzado y el entrenamiento especializado para la protección de fronteras y el combate al crimen organizado, estableciendo un eje multidimensional.

La sistemática oposición no hace más que desnudar el flagrante doble rasero de una izquierda que, atrapada en sus propios dogmas, condena públicamente al que llama ‘imperio yanqui’ mientras disfruta en privado de sus mayores privilegios estructurales. Esta postura encierra una paradoja flagrante: cuando la cooperación internacional de Washington llega a través de agencias como USAID para financiar ONG, proyectos sociales o consultorías alineadas con sus agendas partidarias y enfoques ideológicos, estos sectores reciben los fondos con los brazos abiertos y absoluto beneplácito. Sin embargo, cuando la asistencia estadounidense se eleva a una agenda de Estado destinada a fortalecer la seguridad nacional andina y las fuerzas del orden, surgen de inmediato las protestas soberanistas.

Con ese mismo discurso ambiguo, los obstruccionistas no muestran ningún reparo en consumir la tecnología diseñada en ese país, legislar aferrados a sus iPhones, o emplear sus discretas visas de turismo para vacacionar en las playas de Miami, visitar Disneylandia o asistir a acomodados foros en ciudades norteamericanas. Al final, sus airadas advertencias se revelan como excusas ideológicas básicas para boicotear una alianza beneficiosa que nunca entendieron, demostrando que su retórica antiimperialista se apaga convenientemente cuando se trata de acceder al confort y las bondades del mismo capitalismo que tanto pretenden combatir.

El impacto favorable de la colaboración se evidencia en el Pacífico Sur. La decisión de priorizar presupuestariamente a Perú, Ecuador, Colombia y Panamá contrarresta la influencia extrahemisférica y reafirma el compromiso de Washington con sus aliados. Esta dotación tecnológica permite una respuesta ágil ante cárteles transnacionales, logrando un beneficio recíproco: América Latina robustece su soberanía y Estados Unidos contiene las crisis en su origen.

Finalmente, este giro inaugura una era de interdependencia constructiva donde los países beneficiarios no asumen un rol de subordinados, sino de colíderes en la preservación del orden regional. Al dotar a las fuerzas del orden de la capacidad tecnológica para vigilar sus propios recursos, se asegura la viabilidad de la región. La asistencia militar, percibida bajo esta lógica de precisión, se convierte en el cimiento sobre el cual las naciones de Latinoamérica pueden edificar un futuro de paz social, demostrando que el fortalecimiento de la defensa mutua es el camino más eficaz para salvaguardar la libertad y la prosperidad en todo el continente.

(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University.