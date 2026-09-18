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Resumen

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Ilustración: Giovanni Tazza
Ilustración: Giovanni Tazza
Por Irma Montes Patiño

El reciente desvío de 52 millones de dólares en asistencia militar por parte de Estados Unidos desde enclaves del Medio Oriente y Europa Oriental hacia América Latina representa un cambio de paradigma geopolítico. Al reasignar presupuestos de Iraq, Eslovaquia o Macedonia del Norte hacia Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, la Casa Blanca ejecuta un rediseño estratégico de sus prioridades globales. En un mundo donde la hegemonía se disputa en múltiples tableros, este giro devuelve a la región su condición de frontera crítica, transformando la cooperación regional en una sólida muralla frente a las amenazas del siglo XXI.